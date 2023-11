El ex agente del Servicio Secreto Clint Hill rompió el silencio en el 60 aniversario del asesinato de Kennedy

El ex agente del Servicio Secreto, Clint Hill.

En los días trágicos que siguieron al asesinato del presidente John F. Kennedy en Dallas en 1963, surgieron varias imágenes que quedaron en la memoria de muchos: Lyndon B. Johnson jurando como sucesor en el Air Force One, y John F. Kennedy Jr., de 3 años, saludando el ataúd de su padre en Washington, DC.

Sin embargo, una instantánea tomada justo después del disparo captó la atención de los medios de todo Estados Unidos. En ella, un agente del Servicio Secreto se lanzaba a la parte trasera de la limusina presidencial para proteger al presidente y a la primera dama.

Este miércoles 22 de noviembre se cumplieron 60 años del asesinato, y Clint Hill, el agente del Servicio Secreto que hoy tiene 91 años, compartió en una entrevista su historia de valentía al aceptar el papel del hombre que intentó salvar al presidente.

“Antes de Dallas, me conocían simplemente como Clint Hill”, compartió Hill con Radio Diaries. “Después de eso, fui conocido como el hombre que se subió al auto del presidente. No es fácil vivir con esos seis segundos en Dallas”.

La pareja presidencial Kennedy y atrás Clint Hill

El medio NPR explicó que Hill, asignado a Jacqueline Kennedy en 1960, notó la diferencia del recién electo presidente con sus antecesores desde el principio. “Con Eisenhower, cuando se refería a nosotros, los agentes, simplemente decía: ‘¡Oye, agente!’”, rememoró. “Con Kennedy, él sabía tu nombre. Sabía si estabas casado. Sabía si tenías hijos. Y se detenía y hablaba contigo. Por eso, le teníamos el mayor respeto”.

El fatídico día del asesinato, Kennedy estaba en Dallas como parte de una gira de campaña para las elecciones de 1964. La multitud en Dallas Love Field, donde aterrizó el Air Force One, no hizo más que crecer a medida que la caravana avanzaba.

“La multitud era tan grande que no se podía contener en las aceras”, recordó Hill. “La gente estaba colgando de las ventanas, en lo alto de los edificios, en las escaleras de incendios. En cualquier lugar donde pudieran estar para ver al presidente y a la primera dama”.

Hill, ubicado en el estribo del coche que seguía a la limusina presidencial, vivió momentos de horror cuando escuchó un fuerte ruido sobre su hombro derecho. “Al principio no pensé que fuera un disparo”, confesó Hill. “Pensé que era un petardo o algo así. Pero cuando vi la reacción del presidente, supe que no era normal. Se llevó las manos a la garganta y empezó a caer hacia su izquierda”.

Vista trasera del automóvil descapotable en el que el presidente John F. Kennedy, su esposa Jackie y el gobernador Connolly y su esposa viajaban por Dallas (Foto de Historia/Shutterstock)

Rápidamente, Hill salió del auto que lo seguía y se abalanzó hacia la parte trasera de la limusina presidencial. Mientras subía a bordo, otro disparo resonó, alcanzando al presidente en la cabeza. Después de esta toma, la primera dama se unió a Hill en la parte trasera, quien la guió de regreso al vehículo. Hill usó su cuerpo como escudo mientras la limusina aceleraba hacia el hospital. “Pensé: ‘No se puede sobrevivir a esta herida’”, recordó en la entrevista.

Posteriormente, Hill se sintió abrumado por la culpa. En su libro “Cinco días en noviembre”, recuerda acompañar a Jacqueline Kennedy, aún vestida con su traje manchado de sangre, a la toma de juramento de Johnson a bordo del Air Force One.

“Mientras miro su rostro surcado de lágrimas, sus ojos tan vacíos y sin vida, una ola de culpa y vergüenza me inunda”, relató Hill en el libro. “¿Cómo permití que esto le pasara a ella?”. El sentimiento persistió en los años siguientes. Hill concluyó su tiempo con Jacqueline Kennedy en 1964 y luego sirvió a tres presidentes más, luchando aún con la culpa del asesinato.

“No recibimos ningún tipo de asesoramiento”, expresó Hill sobre el Servicio Secreto. “En aquellos días, no existía el trastorno de estrés postraumático”.

Imagen con una nota escrita de parte de Jackie Kennedy a Clint Hill en 1966

En 1975, Hill desarrolló problemas de salud relacionados con su estado emocional. No pasó su examen físico anual y le dijeron que el Servicio Secreto lo retiraría. Hill, con 43 años, cayó en una depresión extrema en su casa en Virginia.

Ese mismo año, Hill apareció en 60 Minutes, entrevistado por Mike Wallace sobre sus pensamientos, 12 años después del asesinato. Wallace elogió a Hill como un héroe que salvó la vida de Jacqueline Kennedy, pero Hill aún creía que podría haber llegado más rápido. “Si hubiera tomado una dirección diferente, lo habría logrado. Eso es culpa mía”.

Hoy, Hill se debate sobre ser llamado héroe, comentó el medio. “A lo largo de los años, muchos agentes han dicho que son agentes ahora porque vieron lo que hice en 1963″, compartió. “Pero no me consuela que me consideren un héroe”.

A pesar de sus luchas, Hill se siente más cómodo hablando sobre su experiencia y bienestar posterior. Junto a su esposa, Lisa McCubbin Hill, ha escrito cuatro libros sobre sus días como agente del Servicio Secreto, incluida una edición del 60 aniversario de su libro “Cinco días en noviembre”, publicado este mes.

“Las personas con PTSD, como yo, lo mejor que pueden hacer es encontrar a alguien en quien confíen y hablar con ellos sobre lo que les molesta”, aconsejó Hill. “Cuanto más hablen de ello, mejor se sentirán”. Su historia, marcada por seis segundos en Dallas, sigue siendo un testimonio conmovedor de valentía y la carga emocional que llevan quienes vivieron esos momentos críticos de la historia.