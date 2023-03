La Presidenta de Taiwán llegó a EEUU en su tránsito hacia Centroamérica para reforzar lazos diplomáticos con sus aliados. (AP)

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, llegó a Nueva York en su tránsito hacia países de Centroamérica, donde se reunirá con los líderes de Guatemala y Belice para consolidar los lazos con esos aliados diplomáticos.

“Cuanto más unidos estemos los taiwaneses, más seguro estará Taiwán y más seguro estará el mundo”, declaró la presidenta durante una cena con cientos de ciudadanos del país asiático que residen en Estados Unidos, según información de Bloomberg.

Durante su discurso reivindicó la importancia de Taiwán en el escenario internacional, asegurando que países europeos y otros asiáticos, como Japón, quieren trabajar con su nación en el marco de la incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, así como por la invasión rusa de Ucrania.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, sale del Hotel Lotte de Manhattan, en Nueva York. (REUTERS)

Xu Xueyuan, encargado de negocios de la embajada china en Washington, dijo que había hablado directamente con funcionarios estadounidenses en numerosas ocasiones y les advirtió que el viaje de Tsai violaría los intereses centrales de Beijing.

El régimen de Xi Jinping reclama la isla democrática como parte de su territorio y, bajo su principio de “una sola china”, ningún país puede mantener vínculos oficiales con Beijing y Taipei al mismo tiempo.

El anticipado viaje ha sido un tema candente para la política exterior estadounidense. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reiteró que este “tránsito” de la presidenta no implica ninguna visita oficial: “Los tránsitos no son visitas. Son privados, no son oficiales. Me gustaría recordar que esto no es nuevo, todos los mandatarios de Taiwán han transitado por Estados Unidos”.

Jake Sullivan, reiteró que este “tránsito” de la presidenta no implica ninguna visita oficial: “Los tránsitos no son visitas. Son privados, no son oficiales. Me gustaría recordar que esto no es nuevo, todos los mandatarios de Taiwán han transitado por Estados Unidos”. (REUTERS)

“La propia presidenta Tsai Ing Wen ha transitado Estados Unidos seis veces desde que ascendió al cargo en 2016″, recordó. “En todos esos tránsitos se reunió con miembros del Congreso, así como con oficiales locales y estatales, además de llevar a cabo apariciones públicas”, añadió Sullivan.

Esto se da en respuesta a las incógnitas sobre una posible reunión de la mandataria con el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, que no ha sido confirmada pero que ha sembrado el descontento del régimen chino, que considerara una reunión bilateral de este tipo “una provocación”.

China advirtió este miércoles que se oponía vehementemente a cualquier reunión entre Tsai y McCarthy y prometió tomar “medidas decididas para luchar” si se lleva a cabo.

Para Sullivan, sin embargo, China no debería “usar este tránsito como pretexto para escalar cualquier tipo de actividad agresiva contra Taiwán”, añadiendo además que “el presidente Joe Biden ha mantenido las líneas de comunicación abiertas con Beijing”.

Se espera una posible reunión con el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy y la mandataria de Taiwán. (AP)

Sobre esta polémica también habló el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, quien insistió en que China no debería “exagerar” en su reacción al paso de la presidenta por Estados Unidos.

“La manera en la que nos aproximamos a Taiwán y los tránsitos de sus autoridades sigue siendo consistente con cómo lo hemos hecho durante décadas y a lo largo de diferentes administraciones”, aseguró, “Estados Unidos se opone a cualquier cambio unilateral en el ‘statu quo’ de la mano de cualquiera de los lados, no apoyamos la independencia de Taiwán y esperamos que las diferencias entre sus autoridades se resuelvan de forma pacífica”.

(Con información de Europa Press y AFP)

