Art Basel Miami Beach 2023: la seguridad en la ciudad y las normas dentro de la feria

Art Basel Miami Beach activa la Semana del Arte, atrayendo a miles y desafiando la logística de la ciudad.

Art Basel Miami Beach, la feria de arte más destacadas de las Américas, ha generado la tradicional Semana del Arte de Miami, un momento que los residentes temen por la gran afectación del tránsito que causan los 80.000 visitantes que se esperan para la edición 2023. Un evento de esta magnitud, con cientos de galerías y miles de piezas artísticas, representa, además de un desafío de organización, otro de seguridad.

La protección de los asistentes, entre los que se encuentran coleccionistas de alto poder adquisitivo con exigencias de seguridad elevadas, requiere una planificación exhaustiva. Además, la concentración de personas en un ambiente cerrado plantea retos logísticos significativos, especialmente en lo referente al movimiento y flujo de los visitantes.

“El Departamento de Policía de Miami Beach ha puesto en marcha una serie de medidas para garantizar la seguridad tanto de los residentes como de los visitantes”, dijo a Infobae Christopher Bess, oficial de Información Pública de la jefatura de la institución. “Disponemos de recursos específicos en tierra y agua para vigilar y responder a cualquier situación que pueda surgir. También se reforzará el despliegue de personal, con especial atención a la mitigación del tráfico.

Para atender a los clientes VIP, las compañías de seguridad como Eagle Eye, FSO Guard o Bryant Security y otras especializadas en navegación como Miami Super Yacht Security Services o Coastal Protective Security Services entran en temporada alta.

La policía de Miami Beach refuerza la vigilancia para Art Basel y los servicios de seguridad privada atienden a los clientes VIP durante Miami Art Week.

Delta Five Security, por ejemplo, se distingue por ofrecer “los servicios personalizados que cabe esperar de un pequeño proveedor local, combinados con la estructura corporativa, los métodos, la supervisión y la formación que las empresas mucho mayores sólo ofrecen a sus mejores clientes corporativos y gubernamentales”. Y Giordano Security, cuyo director ejecutivo es un ex-policía con 30 años de servicio en la ciudad de Miami, Jeff Giordano, tiene el servicio GPS Executive Protection, que proporciona a candidatos a cargos públicos, ejecutivos de empresas, celebridades y deportistas una protección especializada que les permite llevar a cabo sus actividades y a la vez interactuar con el público cuando lo desean.

Política de seguridad dentro de Art Basel Miami Beach

Los organizadores de la feria de arte internacional Art Basel han confirmado que todos los visitantes a su edición en el Miami Beach Convention Center y sus pertenencias serán sometidos a inspecciones exhaustivas antes de acceder al recinto. Para entrar, será necesario acatar las instrucciones del personal de seguridad, y cualquier incumplimiento podría resultar en la negativa de entrada o la expulsión del evento.

La política de bolsos de Art Basel Miami Beach permitirá un solo artículo por persona. Los bolsos pequeños, sujetos a inspecciones, podrán ingresar a las salas, mientras que mochilas, maletas y carritos están prohibidos. Artículos como bolsos o maletines que superen las dimensiones de 40 x 20 x 40 centímetros (16 x 8 x 16 pulgadas) deberán dejarse en el guardarropa, el cual es gratuito.

Equipos de fotografía profesional y objetos grandes quedan fuera de las políticas de admisión de Art Basel.

Entre los objetos no permitidos en las salas figuran paraguas grandes y dispositivos recreativos con ruedas, como patines, patinetas o bicicletas. Tampoco se permiten drones, armas de fuego, encendedores, explosivos, o cualquier objeto peligroso. No se autoriza el ingreso de comida o bebida del exterior, disponiéndose áreas designadas para su consumo.

La fotografía y video personal, para usos no profesionales y no comerciales, solo se permitirá si no interrumpe la experiencia de galerías y visitantes, siempre protegiendo la integridad de las obras de arte. Se prohíben dispositivos extensibles como trípodes o selfie sticks, del mismo modo que cámaras de medio o gran formato, lentes superzoom o teleobjetivos.

El acceso y la atención a visitantes con necesidades especiales son una prioridad; el centro ofrece sillas de ruedas manuales y scooters sin costo, sujetos a disponibilidad. Asimismo, se permite el acceso con animales de servicio ADA para personas con discapacidades siempre que se encuentren bajo control. En caso de dudas o necesidad de asistencia, se puede contactar al personal de Art Basel Miami Beach ubicado en los puntos de chequeo de abrigos y bolsos. También está en vigor una política de Código de Comportamiento, disponible en el website de la organización, para asegurar un ambiente seguro y libre de discriminación, acoso y conductas inapropiadas.

Art Basel Miami Beach permitirá un solo artículo por persona, limitado a bolsos pequeños.

El incumplimiento de las normativas o el caso omiso a las instrucciones de seguridad, así como los comportamientos disruptivos o peligrosos, podrán resultar en la expulsión o en denegación de acceso a futuras ediciones del evento. Al asistir a Art Basel Miami Beach, los visitantes aceptan los riesgos asociados con su participación, incluida la posibilidad de daño a la propiedad personal o lesiones. La feria no se hace responsable de los objetos robados o extraviados.

Art Basel Miami Beach

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: los días 6 y 7 están reservados a invitados y tickets VIP, y desde el 8 hasta el 10 la feria abre al público general de 11am a 6pm

Cuánto: entradas para ingresar a las 11am, USD 95; para ingresar desde las 12pm, USD 75; estudiantes, residentes y adultos mayores, USD 58; ticket para Art Basel y Design, su feria hermana, USD 110