El Rayo Vallecano solicita terminar con los grupos ultras tras otro ataque organizado

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El Rayo Vallecano condenó este sábado las interrupciones del partido contra el Athletic Club de LaLiga EA Sports que costaron la suspensión definitiva, y señaló a los grupos ultras organizadores de esta y otras acciones que dañan la "imagen" del club.

"No se trata de hechos fortuitos, sino de actuaciones previamente ideadas por los líderes intelectuales de un grupo organizado, y posteriormente ejecutadas hoy por los miembros de dicho grupo, con la única finalidad de detener el encuentro hasta provocar su suspensión como finalmente ha sucedido", apuntó el Rayo.

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El equipo madrileño denunció a estos grupos en un largo comunicado, solicitando a las instituciones que actúen. El partido contra el Athletic se suspendió por el reiterado lanzamiento de objetos al césped del Estado de Vallecas, donde el pasado sábado también hubo acto vandálicos e intento de invasión del palco.

"Rayo Vallecano ha adoptado todas las precauciones y dispuesto todos los medios a su alcance para impedir que se produjeran sucesos como los de hoy. Estos hechos se producen tan solo una semana después del intento fallido de asalto al palco por parte de más de medio centenar de presuntos miembros del grupo ultra Bukaneros, en su mayoría encapuchados y con el rostro cubierto", recordó.

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Además, el conjunto madrileño reforzó la seguridad privada y expone haber "advertido" a gobierno y policía de la "necesidad de adoptar" medidas "ya que el grupo ultra Bukaneros y las organizaciones vinculadas al mismo, como Plataforma ADRV y la Federación de Peñas, han emitido comunicados que hacían prever una situación de gran hostilidad".

El Rayo también apunta que intentó evitar la suspensión del encuentro con "mensajes por megafonía", movilizó a los voluntarios y hasta los capitanes trataron de poner calma hasta que la coordinadora de seguridad de la Policía Nacional comunicó al árbitro que se debía proceder a la suspensión definitiva del partido, "al no poder garantizarse las condiciones de seguridad necesarias para la continuación del encuentro".

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"Este atentado contra Rayo Vallecano ha sido minuciosamente planificado", apunta la nota, recordando otros dos antecedentes "ante la negativa de Rayo a plegarse a sus extorsiones". "Rayo Vallecano solicita a todas las instituciones que pongan fin a cualquier forma de connivencia con grupos ultras o con organizaciones afines en las que estos se camuflan, así como a cualquier apoyo, financiación o promoción de estos colectivos, cuyas actuaciones son contrarias a los valores del deporte", añade.

"Los hechos acaecidos hoy son la respuesta a la rabia que provoca en esta minoría de intolerantes el regreso al Estadio de Vallecas. Este regreso pone fin a la situación que atravesaba el club como consecuencia de la indebida suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, una circunstancia que les venía muy bien a estos grupos organizados como elemento de presión contra el presidente, al que llevan intentando minar desde hace más de quince años", insiste, destacando la buena situación económica y deportiva del club en estos años bajo la gestión de Martín Presa.

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El Rayo denunció también la extorsión de estos grupos ultras a algunos aficionados que decidieron ir a los partidos del exilio en Butarque. "Esta misma actitud también se manifestó la temporada pasada mediante protestas en las que no se permitía a nadie del estadio animar durante los primeros quince minutos", recuerda.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, condenó lo sucedido en Vallecas e hizo un llamamiento a dejar a un lado la "crispación y el sabotaje".