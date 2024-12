Fernando Alonso se planta y explota contra Aston Martin: “La próxima vez lo hago yo mismo”

Alonso, cansado del AMR24. (Jerome Miron-Imagn ImagesReuters)

El calvario de la temporada 2024 parece no tener fin para Fernando Alonso y el equipo Aston Martin. En la escudería tienen un problema de rendimiento que empieza a preocupar al asturiano, a pesar de tener plena confianza en sus mecánicos e ingenieros de cara a 2025 y 2026. Lejos de lo evidente, que es que el AMR24 no ha funcionado en toda la campaña, el español no está satisfecho con las actuaciones de sus mandatarios desde los boxes. Las decisiones de los ingenieros de pista han sido malas, según el propio piloto, que ya no duda en lanzar un aviso a su propio equipo en busca de una reacción de estos.

En este caso, todo llega tras sacar al bicampeón en los libres para preparar el coche de la mejor forma posible en una situación mala de tráfico. La Fórmula Uno es un deporte en el que cada detalla marca la diferencia, por lo que el de Oviedo ha estallado contra sus ingenieros de pista por no tener planificado todo al milímetro. “La próxima vez lo hago yo mismo”, les recriminó Alonso por radio mientras mostraba su evidente enfado por la situación.

Un enfado bestial con la decisión... y con el coche

A pesar de ser una sesión de preparación y puesta a punto del coche, Alonso sabe que hacer las cosas bien desde el principio ayuda a la confianza y el rendimiento. El más mínimo despiste en cualquier sesión puede llevar a perder datos interesantes para el equipo en cambios aerodinámicos, de reglajes y de decisiones en las carreras.

El error de Aston Martin que desató el crítico mensaje de Alonso fue sacarle a pista en una situación de tráfico que no le permitió calentar bien los neumáticos para su vuelta cronometrada. Si el AMR24 ya de por sí no es un coche ganador, si le limitas todavía más con decisiones erróneas significa pegarse un tiro contra tu propio pie, y eso Fernando lo sabe. Por ello, el bicampeón español no pudo resistirse a lanzar un mensaje de enfado. “El peor coche de la historia y la peor preparación de tráfico de la historia”, fue el reproche del piloto a su equipo.

Alonso exige más a Aston Martin

El español y Aston Martin van de la mano en este proyecto. El ovetense empezó desde las bases con el equipo cuando nadie daba un duro por los británicos, que acabaron por sorprender a todos con un brillante año en 2023. A pesar de ese avance, 2024 ha sido un paso atrás, aunque a veces eso puede ser bueno para después dar otros dos al frente. Eso mismo es lo que Fernando exige a sus ingenieros, que siguen sus esfuerzos por darle un coche ganador al bicampeón y a Lance Stroll.

Alonso, algo decepcionado con Aston Martin en 2024. (Hamad I Mohammed/Reuters)

Los de Lawrence Stroll responden a las peticiones de Alonso, ya que han realizado una fuerte inversión en sus instalaciones y en su tecnología, que ya está casi lista para usarse para la temporada que viene. De esa forma, las esperanzas del tricampeonato del español están puestas en una misma bala, que tiene grabada el nombre de Aston Martin y Adrian Newey.