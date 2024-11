El ranking negativo que Fernando Alonso y Max Verstappen lideran en 2024

Salida del GP de Brasil. (Carla Carniel/Reuters)

En el deporte de motor es frecuente encontrar sanciones a pilotos por acciones que van más allá del límite establecido. A pesar de ello, en la parrilla hay una sensación de crispación en una parte de los deportistas porque creen que los castigos no se están repartiendo equitativamente. Dos de ellos son Max Verstappen y Fernando Alonso, campeones del mundo y pilotos admirados en todo el mundo. Ambos tienen una inteligencia de conducción única, con una visión competitiva diferente al resto. Incluso demuestran saber más del reglamento en situaciones límites que los demás.

El holandés y el español han tenido una trayectoria este 2024 llenas de idas y venidas, con decisiones que no han gustado a los campeones. Tal fue su enfado que han sido protagonistas de críticas que han lanzado contra la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) en varias ocasiones. A pesar de que son dos pilotos que suelen tener un estilo de conducción limpio, pero agresivo, son los dos que más puntos han perdido de su licencia de F1 a lo largo de la temporada actual, según publica Soymotor.

Alonso y Verstappen, sorprenden como líderes en 2024

Resulta curioso de pensar que dos pilotos que suman cinco títulos, seis posiblemente en las próximas semanas, pues Verstappen se mantiene como líder, sean los más castigados con puntos en lo que va de 2024. El asturiano ha perdido ocho puntos y encabeza la lista en primera posición, mientras que el holandés le sigue de cerca con siete puntos retirados.

Fernando Alonso y Max Verstappen. (F1)

El peligro de estas retiradas de puntos reside en que podrían suponer una carrera sin correr a modo de castigo. Para ello, se deberá llegar a la cantidad de 12 puntos perdidos, ya que sin ningún punto en nómina no se podrá subir al monoplaza el piloto. El último en ser testigo de este suceso es Kevin Magnussen, que no pudo estar presente en Azerbaiyán, por lo que ya su cuenta está en cero de nuevo. No obstante, es importante saber que estos puntos caducan a los 12 meses, por lo que una vez pasado ese tiempo tanto el español como el neerlandés recuperarán esas pérdidas.

Enfado e insinuaciones de los campeones del mundo

Tras conocer las sanciones que han sufrido ambos pilotos a lo largo de este año 2024, los dos han coincidido en que parece haber un problema personal con ellos o con la nacionalidad de quien comete una temeridad o una imprudencia. El actual tricampeón holandés dejó ver en una prueba pasada insinuaciones por la nacionalidad de los pilotos y las sanciones. “Claramente, pasaporte equivocado”, ha atacado el neerlandés. “Sé cómo es la mayoría, no es nada nuevo”, añade.

Alonso y Verstappen en el podio. (Sebastiao Moreira/EFE)

Por otro lado, Fernando Alonso lleva un tiempo en el mismo barco que Max Verstappen. El asturiano insinuó anteriormente algo parecido a lo que ahora ha dicho el holandés. “Hamilton ha destrozado la carrera de unos cuantos, supongo que no decidirán nada porque no es español”, decía el ovetense en una rueda de prensa tras un gran premio reciente.