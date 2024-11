El surrealista fuera de juego que le pitaron a Gullit en el Bernabéu durante un partido entre el Real Madrid y el AC Milan

Un partido entre el Real Madrid y el AC Milan (YouTube)

Este martes vuelve la Champions al Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid recibe a un viejo conocido de la competición europea, esa al que tantas veces se ha enfrentado, el que se intenta codear con el club blanco en la mesa de los equipos con más orejonas; los blancos con 15 a sus espaldas y los rossoneri con siete. Un histórico duelo que hace imposible no acordarse de viejos partidos entre ambos y, lo cierto es que la hemeroteca da para mucho. Pero si hay un encuentro que destaca es el de 1989, cuando el linier anuló un gol a los italianos por un surrealista fuera de juego de Gullit.

Fue en semifinales de la Champions, el AC Milan destacaba como uno de los mejores clubes del momento y en su camino hacia la final del torneo europeo se cruzó el Real Madrid, otro de los grandes equipos del continente. El primer partido se disputaba en el templo blanco, momento perfecto para que el Real Madrid cerraba la clasificación, con la afición a favor y sobre un terreno de juego que conocían demasiado bien. Sin embargo, los rossoneri no estaban dispuestos a dar por perdida tan rápido la eliminatoria, querían rascar algo en el Santiago Bernabéu y lo consiguieron. Aunque lo cierto es que cerca estuvieron de llevarse la victoria, si no fuera porque un fuera de juego inexistente se cruzó en su camino.

Van Basten cogía el balón en el centro del campo y se la entrega a Baresi, que le da un pase entre línea a Donadoni. El guardameta blanco sale para tratar de coger el balón, pero Donadoni la toca lo justo para darle el balón a Gullit y que este, con la portería vacía, tenga tan solo que empujarla. Y eso hizo. El delantero había conseguido adelantar a los suyos, pero entonces el linier levantó la bandera: fuera de juego. Nadie se lo podía creer, la jugada era clara. Roberto Donadoni había echado el balón atrás, dado que Gullit se encontraba un metro (como mínimo) por detrás de su compañero.

Sin embargo, en un momento en el que el VAR ni siquiera era una idea, el colegiado hizo caso a su compañero y señaló fuera de juego. Una decisión que les alejó de la victoria y que les obligó a contentarse con un empate, aunque en Italia certificaron su venganza. Ahora vuelven al Estadio Santiago Bernabéu para medirse de nuevo ante el Real Madrid en Champions.

El regreso de Morata al Bernabéu

Ahora, un renovado Morata regresa al Santiago Bernabéu, el estadio que tantas veces le ha visto brillar, aunque no con la camiseta del Real Madrid. Con la camiseta de la Juventus, el Chelsea y el Atlético de Madrid, pisó el templo blanco para enfrentarse a su exequipo. Ahora lo hará con la camiseta del AC Milan, su actual club. Y lo cierto es que es consciente de que los silbidos se producirán cuando salte al césped del estadio de Chamartín. “Al final creo que será lo mismo de cuando volvía con el Atleti. No creo que las cosas hayan cambiado mucho. Pero soy consciente de ello y espero que me silben y de todo. Es normal”, aseguraba en una reciente entrevista con The Athletic.

Una vez más, el hijo pródigo volverá a la que una vez fue su casa para enfrentarse al Real Madrid. Y, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, espera que la ley del ex se cumpla, esa que asegura el gol cada vez que un jugador se enfrenta con su antiguo equipo. Morata ya lo ha verificado en otras ocasiones en el pasado y espera que se vuelva a cumplir este martes.