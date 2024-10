El ciclista jubilado del Tour de Francia que con 90 años sale cada semana con la bici y se hace 1.000 km al mes: “Soy infeliz si no lo hago”

Tour de Francia 1960. (France 3 Poitou-Charentes)

El ciclismo es un deporte muy exigente, solo hay que ver las piernas de los corredores cuando finalizan una etapa en una competición. Sin embargo, tras la retirada, para muchos ciclistas, la bicicleta sigue siendo un estilo de vida. Eso debió pensar Pierre Beuffeuil.

Se trata de un excorredor francés de 90 años. Su época en activo transcurrió entre los 50 y los 60, no obstante, continúa sumando kilómetros a su contador personal y cada día recorre las carreteras de Charente-Maritime, una pequeña localidad costera, situada al oeste de Francia.

El galo atendió a las cámaras de France 3 Poitou-Charentes, una cadena de televisión del país, para contarles su particular historia. “A los 90 años ya no está nada mal“, bromeó subido a su bicicleta, mientras recorría el asfalto de su ciudad. Pese a su edad, nada ha podido parar al ganador de una etapa del Tour de Francia: “Viajo, por lo menos, 200 millas por semana (aproximadamente 321,869 km)”.

Además de su estado físico, el humor de Pierre Beuffeuil sigue intacto. Durante la entrevista comentó que recorre, normalmente, entre 30 y 40 km al mes en coche, a diferencia de los casi 1.000 km que se hace en su bicicleta. La actividad es muy importante, tanto en la juventud como en la vejez. En algunos casos, los deportistas de élite ponen fin a su carrera y dejan de lado el ejercicio. Sin embargo, para él sería muy complicado imaginarse lejos de su corcel: “Sería infeliz mentalmente”.

Un hombre y su bicicleta

El francés comenzó a montar en bici entre 1954 y 1968 como una afición durante su juventud, al igual que muchos otros en aquella época. No obstante, esos primeros pedales le acabaron llevando a competir en el Tour de Francia e, incluso, ha lograr algunas victorias en etapas destacadas. Por ejemplo, se hizo con la llegada a Troyes en 1960, con el general De Gaulle presente apoyando a los corredores. En 2024 esta etapa ocupó 199 km con un desnivel positivo de 2.000 m. Algunos de los caminos no están asfaltados y suelen servir para el paso de camiones, lo que hace más complicadas las subidas.

Etapa de Colombey-les-Deux-Églises en 2024. (Stephane Mahe/REUTERS)

El ciclista conserva cada recuerdo de aquella época, todo guardado cuidadosamente para que no se pierda el rastro de su carrera. Desde recortes de prensa, a fotografías. “Burdeos, 3ᵉ, Parque de los Príncipes, 3ᵉ, Roubaix, 3ᵉ”, enumeró el deportista al medio francés.

No obstante, como no podía ser de otra manera, su recuerdo más importante fue el del tour, no solo por la victoria, sino por los espectadores. “No sabíamos que el general De Gaulle estaría allí “, indicó. “Yo estaba al final del pelotón. ¡Estaba 300 metros detrás y vi el pelotón parado y fue entonces cuando vi al gran De Gaulle que estaba adelantando a todos!”, confesó.

El general De Gaulle dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en el primer presidente de la Quinta República francesa, posición que ejerció entre 1959 y 1969. Murió un año después en su residencia en Colombey-les-Deux-Églises, en el mismo sitio donde Pierre Beuffeuil recordó haberlo visto.