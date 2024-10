Luca de Meo, presidente del grupo Renault en Fórmula 1: “Dos años más así, y el proyecto iba a colapsar por completo”

Luca de Meo en el Gran Premio de España. (Thomas Coex/REUTERS)

La Fórmula 1 es un deporte de dinero, no solo por las cantidades que mueve, sino por lo que demanda. La mítica marca Renault, con la que Fernando Alonso levantó sus dos coronas, se había embarcado en un proyecto para proveer motores a la máxima competición del automovilismo. Sin embargo, han tenido que cambiar sus planes.

Los franceses tuvieron que anunciaran que habían acabado con sus planes de motores para la Fórmula 1 en Viry-Châtillon. El directo general de la marca, Luca de Meo, explicó los motivos principales por los que se había decidido tomar esa dura decisión. El responsable habló con el medio galo L’Équipe reconoció el impacto emocional que esto había tenido la noticia entre los trabajadores.

“Este es un tema muy emocional, incluso para mí. Soy un apasionado por la competición y he tenido que tomar la decisión en contra de lo que siento. No se ha tomado a la ligera, sino que es resultado de largos meses de observación y estudio. Quiero decir que admiro el compromiso y la tenacidad de los trabajadores de Viry… y estoy convencido de que lo mantendrán en los nuevos objetivos que serán asignados a la entidad. Siento profundamente ver a tanta gente decepcionada… pero este es uno de los gajes de mi oficio. No puedo razonar como un fan”, comentó.

Pese a su afición al deporte, no se puede olvidar de su papel como directivo. Soy “un manager que gestiona una empresa cotizada en bolsa. Y debo replantear el proyecto de F1 para que sea ganador y busco los cambios para lograrlo. Si tenemos dos años más así, todo se iría a pique. Estamos en una pendiente descendente desde hace tres años. Así que había que reaccionar, pero a la vez hacerlo siguiendo una lógica financiera”, transmitió. “Nos hemos vuelto invisibles”, tuvo que admitir.

Un antes y un después sin Alonso

La escudería francesa, que regresó bajo la marca de Alpine, quiso rememorar los tiempos pasados con el Español. En su primera temporada, en 2021, Alpine logró la victoria de Ocon en Hungría. El piloto galo se subió al cajón tras una actuación inmejorable de su compañero de equipo.

Fernando Alonso antes de una carrera con Alpine. (Brian Snyder/REUTERS)

El bicampeón mundial aguantó 15 vueltas conteniendo a Lewis Hamilton. Aunque él también pudo volver a experimentar lo que era celebrar un podio. En la última carrera del año, en Qatar, en medio de la lucha entre el británico y Verstappen, se coló en el top 3.

Pese a la euforia que había desatado Alonso, en 2022, la falta de inversión económica y la transformación hacia los coches de efecto suelo, dejaron a la marca en una situación complicada. El español no veía clara su renovación, ni el futuro del Alpine, por lo que el 1 de agosto de ese año aceptó la oferta de Aston Martin. Los británicos ofrecían un proyecto ambicioso e ilusionante.

Esta marcha provocó que los Alpine pasaran desapercibidos en la parrilla durante 2023. Ese año, precisamente, Fernando vivió una de sus mejores temporadas en los últimos tiempos. Esta situación no mejoró su situación económica, ya que los patrocinadores no estaban recibiendo grandes cuotas de pantalla.

Por ello, un proyecto tan ambicioso como los motores suponía un esfuerzo demasiado grande para ellos. “Los costes de producción de las unidades de potencia de Fórmula 1 oscilan entre 200 y los 250 millones por año (en dólares), además de un presupuesto operativo de 150 millones”, indicó.

“Dada nuestra clasificación en el campeonato, estamos perdiendo los bonus de la F1 (por puntos ganados). Los patrocinadores son escasos y tenemos un agujero en nuestros bolsillos. Mis accionistas saben cómo contar y Alpine tiene que ganar dinero. Con nuestros puestos, 16º y 17º, parecemos unos bromistas”, se sinceró.