Las palabras de la viuda de Robert Enke sobre el suicidio del ex portero del Barça: “Fue su enfermedad la que lo llevó a la muerte”

Robert Enke con la equipación de la selección

A día de hoy, la salud mental no se considera un tabú dentro del mundo del deporte. Atletas como Ferran Torres o Ricky Rubio son algunos de los que han hablado pública y abiertamente de las dificultades que han atravesado. Sin embargo, no siempre fue así.

Robert Enke, portero del FC Barcelona o del Tenerife (entre otros), se quitó la vida el 10 de noviembre de 2009. El guardameta decidió poner fin a su enfermedad, a los 32 años, arrojándose a las vías del tren en un paso a nivel en Neustadt, Alemania. El internacional sufría una depresión, entre otros motivos, por la muerte de su hija Lara en 2006. La joven sufría una dolencia coronaria que le obligó a pasar sus últimos meses en el hospital.

El sábado 24 de agosto, el arquero hubiera cumplido 47 años. Su mujer, Teresa, encargada de gestionar la Fundación Robert Enke organiza una serie de eventos en esa fecha en Hannover. “No nos hubiéramos atrevido a realizar semejante serie de actos el día de su muerte. (...) Tenemos cosas realmente geniales que ofrecer. Robbi no solo debe ser recordado con melancolía y tristeza”, confesó a Bild, un medio alemán.

“A menudo me sorprendo diciendo en mi cabeza: ‘Caramba, Robbi, si pudieras ver eso ahora...’ Especialmente cuando me encuentro con viejos compañeros de entonces. Espero que Robbi haya encontrado la paz donde se encuentra ahora. Aunque no era una persona infeliz”, afirmó Teresa.

Robert Enke con el Hannover 96

Tras lo ocurrido, decidió abrir una fundación a nombre en Enke para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por la misma situación. “La intención de la fundación siempre fue ser aceptado en la familia del fútbol. Eso fue un éxito. La enfermedad fue eliminada de los tabúes. Los periodistas ahora escriben objetivamente sobre el tema de la depresión”, sentenció.

“En los medios y en el club todavía se habla más de la depresión que de si el jugador tiene una rotura de ligamentos. Pero el tema ya no es tan exagerado como lo era entonces con Sebastian Deisler. Los formadores y responsables abordan el tema porque, por supuesto, han aprendido lo importante que es”, se alegró la viuda del arquero.

Una vida truncada

Robert Enke, ocho veces internacional con Alemania, llegó al Barcelona en 2002 y en 2004 fichó por el Tenerife. Tras el fin de su cesión en las islas, el portero teutón regresó a jugar a su país, concretamente al Hannover 96. Allí permaneció cinco temporadas, hasta su muerte.

La policía determinó que se había tratado de un suicidio debido a que encontraron una carta de despedida. Poco tiempo después salió a la luz que padecía depresión desde su etapa en el Barça y Fenerbahce. El miedo al fracaso le pasó factura, además, esta situación empeoró tras el fallecimiento de su hija de dos años.

A lo largo de su carrera, levantó dos Copas de Alemania, tres campeonatos de Segunda División alemana, dos títulos de Campeón de Alemania, además de dos Landespokal Niedersachsen. Formó parte del Carl Zeiss Jena (1995-1996), Borussia Mönchengladbach (1996-1999), Benfica (1999-2002), Barcelona (2002-2003), Fenerbahçe (2003), Tenerife (2004) y Hannover 96 (2004-2009).