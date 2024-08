Pau Gasol, sobre la polémica en el boxeo femenino: “Nuestra misión es velar por que los deportistas que tengan ventajas injustas no las puedan explotar”

Pau Gasol en la Villa Olímpica con el Thomas Bach, presidente del COI. (David Goldman/REUTERS)

Pau Gasol, exjugador de baloncesto, forma parte de la comisión de deportistas del Comité Olímpico Internacional (COI). Este año el español no disfrutará los Juegos Olímpicos desde la pista, sino desde el exterior. Entre sus nuevas funciones están las de atender a la prensa y lidiar con las polémicas que surgen durante la competición.

El tema más sonado en París 2024 tiene que ver con la boxeadora Imane Khelif. La argelina se convirtió en el centro de todas las miradas, y las críticas, tras su combate con la italiana Natalia Carini. Su combate acabó 46 segundo después de arrancar. Este resultado supuso que se comenzara a cuestionar el sexo de la argelina.

Pese a que en Argelia es ilegal el cambio de sexo y está penado por ley, según recoge el portal Equaldex, muchos han afirmado que se trata de una atleta transexual. Esto ha reabierto el debate sobre si los deportistas trans deberían o no participar en competiciones deportivas. Sin embargo, no se tienen registros de que Khelif haya cambiado de sexo, por lo que todo parece indicar que es biológicamente mujer, pero sufriría un trastorno hormonal conocido como hiperandrogenismo. Como recoge EFE, el COI afirmó que “al igual que en las competiciones de boxeo olímpicas anteriores, el género y la edad de los atletas se basan en su pasaporte”.

Qué dice Pau Gasol

El medallista olímpico opinó al respecto durante una rueda de prensa en París. “El COI emitió ayer un comunicado en el que, en base a toda la información que disponen, reflejó su posición claramente.” En el documento indicaban que “estas dos deportistas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IBA. Hacia el final de los Campeonatos Mundiales de la IBA en 2023, fueron descalificados repentinamente sin ningún proceso debido”.

“Nosotros, la comisión de deportistas, somos conscientes del episodio, pero también aquí surge la especificidad de la Federación Mundial de Boxeo, que ahora mismo no la reconoce el COI, y que no puede aplicar sus propios parámetros como, por delegación, hacen el resto de federaciones internacionales. La misión de nuestra comisión es velar porque todos los deportistas que tengan ventajas injustas no las puedan explotar”, afirmó Pau Gasol.

“Es un tema complejo, que tiene muchas vertientes, más allá de la clara y evidente que pudiera ser en el hipotético caso que un hombre que cambia de sexo en un momento de su vida y se convierte una mujer quiera competir en un deporte en el que pueda tener una ventaja. Eso obviamente hay que evitarlo. Queremos una competición en igualdad de condiciones y eso va a ser algo a tratar, es algo nuevo y tendremos que regular mejor para arbitrar mejor situaciones como las que han sucedido aquí. No tengo toda la información. Estas boxeadoras llevan años compitiendo a nivel internacional... Hay que proteger la integridad de los Juegos”, continuó el internacional español.

“Reconocemos que el boxeo es un deporte importante en el mundo y es un deporte que hay que prestarle atención, hay que tener buen liderazgo. Tenemos que ver algo más específico y mirar a medio plazo en la realidad de las personas que cambien de sexo, pero que no genere ventaja desproporcionada en cualquier deporte. Como deportista te sabe mal ver que una deportista se niega a competir porque considera injusta la situación. Trabajas cuatro años para eso y no sigues porque crees que puede haber una injusticia. Pero a veces este tipo de casos son necesarios para que las cosas mejoren o sean dirigidas. Yo el mensaje que mando a la comunidad del deporte es que desde el COI se pondrán las bases para transmitir la confianza en que se producirán unas condiciones justas de la competición”, terminó Gasol.

Qué ocurre con Imane Khelif

Pese a que la argelina ya ha competido a nivel internacional en más ocasiones, su rápida victoria ha supuesto un aluvión de odio. En Tokio 2020, Imane Khelif perdió contra la irlandesa Kellie Harrington en cuartos de final, no obstante, en esa ocasión no hubo debate.

“Han estado compitiendo en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años en la categoría femenina, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Campeonatos Mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y los torneos sancionados por la IBA”, informó el COI.

“Estas dos deportistas (Lin Yu-ting también está siendo criticada) fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IBA. Hacia el final de los Campeonatos Mundiales de la IBA en 2023, fueron descalificados repentinamente sin ningún proceso debido”, añadió.

“La agresión actual contra estas dos atletas se basa enteramente en esta decisión arbitraria, que fue tomada sin ningún procedimiento adecuado, especialmente considerando que estos atletas habían estado compitiendo en competiciones de alto nivel durante muchos años”, aseguran. “Las reglas de elegibilidad no deben cambiarse durante la competencia en curso, y cualquier cambio de reglas debe seguir procesos apropiados y debe basarse en evidencia científica”, informaron.

Pese a la decisión de la IBA, ”el COI retiró el reconocimiento de la IBA en 2023 tras su suspensión en 2019. La retirada del reconocimiento fue confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”. Precisamente, el comunicado emitido por la IBA el 25 de marzo de 2023 indicaba que ambas “no cumplieron con las normas de elegibilidad tras pasar por un examen practicado por un laboratorio independiente”.

Supuestamente, se les realizaron pruebas de ADN que dieron como resultado que “tienen cromosomas XY”, como informó la agencia de noticias rusa TASS. El 31 de julio, la IBA volvió a emitir un comunicado en el que indicaba que “las atletas no fueron sometidas a exámenes de testosterona, sino a una prueba reconocida diferente”. Sin embargo, los exámenes no han sido publicados y se han catalogado de “confidenciales”.

Javier Pérez y Adrián Vicente, representantes masculinos de España en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de París 2024.