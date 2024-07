El brutal cabreo Fernando Alonso con un miembro de la FIA: lanza hasta la gorra y la chaqueta por el enfado

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 18, 2024 Aston Martin's Fernando Alonso during a press conference ahead the Hungarian Grand Prix REUTERS/Bernadett Szabo

El piloto español ha sido el claro protagonista fuera de pista en las últimas horas. El piloto español fue a hablar con un miembro de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) tras sufrir las consecuencias de una bandera roja. El piloto de Aston Martin dejó unas declaraciones muy picantes ayer nada más terminar la clasificación. ““Ha sacado bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente. El accidente era en la curva 8 y siempre esperan a que los coches completen la vuelta”, declaraba el dos veces campeón del mundo. “O esa es la norma hablada”, añadía al final de esas declaraciones.

😡 Fernando Alonso lanza al suelo su abrigo y la gorra en mitad de la discusión con Joe Bauer (FIA) por la bandera roja de ayer.#F1 #HungarianGP 🇭🇺pic.twitter.com/qfmr6ith51 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 21, 2024

Un enfado acalorado

En el día de hoy, un vídeo está corriendo por redes como la espuma. En ese vídeo se ve un Fernando Alonso un tanto desconocido. Cierto es que últimamente ha mostrado varios enfados, pero más enfocados a declaraciones o gestos propios, con “caritas”, sin dirigirse a nadie.

Hoy, eso ha cambiado. El viral post de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha movilizado un vídeo en el que Fernando muestra una acalorada conversación, acompañado de un miembro de su equipo, con un miembro de la FIA que, tras insistirle en el fallo que, según Fernando han cometido, a la hora de no cumplir una especie de pacto no escrito que tienen con los pilotos. Por ello, tras no entenderse con el miembro de la organización, la conversación sube aún más de tono. El flamante campeón español decide quitarse la chaqueta de Aston Martin en forma de desprecio y desesperación hacia lo que le están contando. Para mayores interpretaciones sobre lo ocurrido, de nuevo, el piloto decide quitarse otra prenda, esta vez la gorra, para lanzarla junto a la chaqueta en el momento en el que Joe Bauer, algo más tranquilo que Alonso, estaba intentando coger del suelo la primera prenda que el campeón de la Fórmula 1 previamente había lanzado.

Fernando Alonso, durante las sesiones de este sábado. EFE/EPA/Tamas Kovacs

El descontento es evidente. Fernando venía con un buen ritmo que le podría haber dejado más arriba para la carrera de hoy. No obstante, a pesar de que la bandera roja, provocada por un incidente de otro piloto en una zona que él ya había dejado atrás, arruinó la vuelta y le dejó en séptima posición. Un puesto que para las últimas carreras noes nada malo para el equipo. Sin embargo, ya conocemos el ímpetu de Alonso. Él siempre quiere aspirar a más y quiere estar ente los mejores, por eso es que sigue activo en la competición. No es la primera vez que se encuentra muy descontento con las actuaciones de la FIA. Para él, según varias referencias hechas en público, se prestan normales e, incluso, hace referencia a que es español y por eso recibe ciertos tratos distintos acorde a su forma de ver las cosas.

Por ello, Fernando Alonso tendrá que hacer magia hoy si quiere optar a las posiciones de arriba. Además, dos grandes rivales se encuentran muy fuera de posición: Checo Pérez y George Russell. Ambos estarán el radar de Alonso, que intentará quedar por delante de ellos y, quién sabe, si por delante de otros coches ganadores.