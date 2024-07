El Centro de Alto Rendimiento de Madrid pone la zancadilla a los deportistas olímpicos: obras en la pista de atletismo

La pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid (Imagen de la cuenta de X de Yago Rojo)

Faltan tan solo 9 días para que comiencen los Juegos Olímpicos. Los atletas están registrando sus últimos entrenamientos antes de la cita parisina para poder llegar con todos los deberes hechos, esos que han realizado durante todo el periodo de preparación y que ahora solo están rematando los últimos detalles. Sin embargo, el Centro de Alto Rendimiento de Madrid ha decidido poner la zancadilla a estos deportistas y, en concreto, a los que competirán en atletismo. Según ha denunciado el maratoniano Yago Rojo en sus redes sociales, la institución ha decidido comenzar las obras en la pista de atletismo exterior, complicando el desarrollo de los entrenamientos de los deportistas.

“No tengo palabras para describir esto. Menuda auténtica vergüenza. A 9 días para que empiecen los JJOO (24 maratón) alguien ha decidido que es buen momento para empezar las obras de la pista del principal CAR de Madrid. Idóneo para sacar al deportista de su zona de confort”, ha escrito el atleta en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, donde ha adjuntado una imagen de la situación. En ella se puede ver cómo dos excavadoras están levantando la pista de atletismo.

No tengo palabras para describir esto. MENUDA AUTENTICA VERGÜENZA.



A 9 días para que empiecen los JJOO (24 maratón) alguien ha decidido que es buen momento para empezar las obras de la pista del principal CAR de Madrid.



Idóneo para sacar al deportista de su zona de confort. pic.twitter.com/DlYuZosAD7 — Yago Rojo (@YagoRojo95) July 17, 2024

Lo cierto es que las que se llevan a cabo en los Centros de Alto Rendimiento están previamente apalabradas con las Federaciones que entrenan en las instalaciones. Es decir, en esa ocasión la Federación Española de Atletismo era conocedora de la situación. Una reforma que inicialmente Yago ha indicado que no se había informado a los deportistas: “Y lo peor es que NADIE nos ha avisado absolutamente de NADA. ¿Por qué tengo yo que irme de mi CASA para poder seguir trabajando en el momento crucial? Sin comentarios”.

Aunque tras ello, ha rectificado para destacar que sí se había informado de la situación, pero él no se había enterado: “Quiero aclarar y pedir disculpas porque SÍ estábamos informados de la situación y yo no me he enterado. En este aspecto, mal por mi parte. Esto no quita, que siga manteniendo que las fechas no me parezcan las ideales”. Una situación que llega en el peor momento, dado que los deportistas están ultimando los últimos detalles antes de trasladarse a París para disputar la competición olímpica.

Las competiciones de atletismo comenzarán en los Juegos de París el 1 de agosto con la prueba de 20 kilómetros marcha. Al día siguiente se tendrán lugar las competencias en el estadio olímpico. Yago Rojo es uno de los seis maratonistas españoles que participarán en los Juegos. Tariku Novales e Ibrahim Chakir participarán junto a él en la categoría masculina, mientras que Majida Maayouf, Ester Navarrete y Meritxell Soler competirán en la categoría femenina.

Así es la pista de atletismo del CAR de Madrid

El área destinada al atletismo en el CAR de Madrid cuenta con una pista exterior de 400 metros que es la que actualmente está siendo remodelada, además de un módulo anexo que facilita el entrenamiento bajo techo para diversas disciplinas. Este módulo incluye una recta de 110 metros, un pasillo para el salto de longitud y triple salto, así como instalaciones para el salto con pértiga y el salto de altura.