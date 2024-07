La experiencia frustrada de Laporte con Francia: convocado por Deschamps sin debutar y una lesión grave

Aymeric Laporte celebrando el paso a la semifinal de la Eurocopa (Kai Pfaffenbach, REUTERS)

Aymeric Laporte, internacional español, nació en Agen, Francia. No obstante, tanto la larga estancia que pasó en España, mientras jugaba en el Athletic, como su ascendencia vasca, posibilitaron que vistiera la camiseta de La Roja. El trámite comenzó antes de la Eurocopa de 2020. La rapidez con la que se gestionó la nacionalidad llamó la atención de muchos, sin embargo, la implicación del Consejo Superior de Deportes (COE) y su presidente, José Manuel Franco, fueron claves.

A pesar de jugar ahora bajo las órdenes de Luis de la Fuente, no siempre fue así. Deschamps, seleccionador francés desde 2012, nunca llegó a hacer debutar al central en una competición oficial. “Creo que no me llama por razones personales”, decía Laporte en 2018 a una entrevista con la ETB.

Aunque el internacional español había destacado en el Athletic Club y en el Manchester City, no terminó de encontrar un hueco con los azules. En aquel momento luchaba con figuras como Varane y Umtiti, que jugaban en la misma posición que el actual futbolista del Al-Nassr.

Deschamps durante el partido contra Bélgica en la Eurocopa (Piroschka Van De Wouw, REUTERS)

Lo que pudo ser y no fue

Sin embargo, sí que tuvo alguna oportunidad en la Francia de Deschamps. En 2016 fue convocado para dos partidos (Bulgaria y Holanda) de la clasificación para el Mundial 2018. Un año después, el 28 de marzo de 2017, vistió la camiseta gala en un encuentro amistoso contra España. Pese a sentarse en el banquillo aquella noche, fueron Koscielny y Umtiti los elegidos para pisar el verde.

Pese al nivel que estaba mostrando en su club, Laporte no volvió a ser convocado hasta agosto de 2019, con Francia ya como campeona del mundo. No obstante, el central no pudo ir por lesión. Ese fue el comienzo de su nuevo camino. Siempre había “entornado” la puerta a la selección española, ya que no tenía clara la posibilidad de la doble nacionalidad. No obstante, el 14 de mayo de 2021, de forma exprés, obtuvo el pasaporte y la posibilidad de jugar la Eurocopa y el Mundial con España.

Aymeric Laporte celebra con Oyarzabal durante el partido amistoso contra Irlanda del Norte (Cati Cladera, EFE)

La tensión entre jugador y entrenador fue en aumento. El futbolista aseguró que había tratado de hablar con Deschamps y que no había recibido respuesta. Pero, el entrenador negó esta versión en una entrevista a La Provence: “Lo que me incomoda es lo que él puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del pasado mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre”.

A lo que Laporte contesto: “Le escribí hace unos meses y no he recibido respuesta. Tal vez cambió su número, no lo sé. Le escribí al mismo número que la última vez que nos llamamos. No he tenido una respuesta”.

Actualmente, el central lleva 33 partidos con la selección absoluta de España. Debido a sus intervenciones defensivas y a la capacidad de romper filas del rival, se ha ganado la confianza de dos entrenadores: Luis Enrique y Luis de la Fuente. Tras ganar la última edición de la Nations League, se prepara para enfrentarse a Francia en semifinales de la Eurocopa, que se jugará el próximo 9 de julio a las 21:00 h.