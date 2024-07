La crítica a España de Lehmann, exportero de Alemania: “Es pequeña e inexperta, como un equipo juvenil”

Jens Lehmann y la selección española en 2024 y 2008 (EFE y REUTERS, montaje Infobae)

El viernes 5 de julio se jugará el primer partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024. España se volverá a ver las caras con Alemania, que además es la anfitriona. Y, como era de esperar, ya se ha comenzado a calentar el ambiente. El que fuera portero de la selección alemana, Jens Lehmann, no ha dudado en infravalorar a La Roja en el programa Welt TV, en la televisión germana.

“España es una selección pequeña e inexperta. Básicamente, como un equipo juvenil”, decía Lehmann. De esta forma se aleja de la opinión que se está extendiendo en su país que, precisamente, elogian a los “juveniles” de España. Bild, uno de los medios más reconocidos en materia deportiva en Alemania, abría tras el partido de España con una foto de Nico y Lamine. El diario titulaba su edición con la frase “Ahora tendremos nuestros (cuartos de) final”, haciendo referencia a que el partido entre ambas selecciones será como una final anticipada.

En el Merkur, con foto de Fabián y Lamine, titulaban: “España sigue emocionando: el rival de Alemania ya está en cuartos de final”. El periódico Der Spiegel, de nuevo, con Lamine Yamal y Nico Williams como insignia, publicaban la crónica del España-Georgia con “España tiene una respuesta brillante a ‘Wusiala’”, como cabecera. Incluso llegaban a dar a España como posible campeona en dicho medio: “España es uno de los aspirantes al título con más posibilidades de conseguirlo”. Desde el Der Westen escribían “España-Georgia: ¡Ahora hay certezas! Los aficionados alemanes tocan el techo”.

¿Tienen miedo en Alemania?

La actuación de España en la Eurocopa no está dejando a nadie indiferente. Su capacidad ofensiva, la calidad y acierto de cara al pase y la velocidad de las bandas está convirtiendo a la selección en imparable. Después de convertirse en la mejor primera de grupo y de haber jugado un partido brillante, pese al error inicial, en octavos se tendrá que ver las caras con Alemania.

A pesar de jugar en casa, parece que los teutones han querido calentar el partido días antes. Al exportero alemán Jens Lehmann no le parece positivo que los rivales de su selección sean jóvenes. No obstante, precisamente la juventud de los jugadores españoles, sobre todo de los dos extremos, es uno de los saltos de calidad de España.

Jens Lehmann con la equipación de Alemania (EFE)

Aunque, parece normal que Lehmann no guarde especial cariño a La Roja. El que fuera guardameta del Arsenal defendía los tres palos de Alemania en la final de la Eurocopa de 2008. Pero no tuvo nada que hacer contra un Fernando Torres que dejó por el suelo a Philipp Lahm, y al propio Lehmann, para marcar el gol de la victoria en el 33.

Sin embargo, el internacional alemán no solo criticó al que va a ser el rival de la selección en cuartos, sino también a su seleccionador nacional. Joshua Kimmich comentó en rueda de prensa que no sabía cuáles eran los planes del entrenador para el partido contra España. Y esto parece no haberle gustado a Lehmann: “Lo encuentro un poco irritante. Si el partido es el viernes, ya deberías saber en qué sistema quieres jugar el lunes”.