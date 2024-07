Casillas se planta contra la RFEF: “Si la gente no lo quiere cambiar, no voy a ser yo el que pelee solo”

Iker Casillas en el sorteo de Qatar 2022 (Carl Recine, REUTERS)

Iker Casillas es un viejo conocido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El exportero del Real Madrid se presentó a las elecciones para ser presidente de la entidad en 2020, no obstante, su candidatura no llegó a buen puerto. “Hace cuatro años, cuando intenté presentarme, era porque intentaba cambiar ciertas cosas que había. Al final, eran trabas y más trabas y no te daban oportunidad y decidí retirarme porque no era normal. ¿El paso del tiempo me ha dado la razón? No lo sé. Las cosas están ahí”, explica.

En aquellas elecciones, el exfutbolista se enfrentaba a Rubiales, que se había convertido en presidente en 2018, pero necesitaba renovar el mandato en 2020. En aquel entonces contaba con el apoyo de Tebas, presidente de LaLiga, y el recientemente fallecido Luis Gil, director de Competición de LaLiga. Casillas comenzó a ver posible hacerse cargo de la RFEF, pese a que todavía le quedaba lo más difícil: hacerse con el voto de los presidentes territoriales.

Precisamente a esta cuestión se refirió Casillas durante la promoción del nuevo documental de Netflix LaLiga: más allá del gol: “La Federación tiene que cambiar ciertas cosas, entre ellas las territoriales. Si no lo quieren cambiar no voy a ser yo el que vaya a combatir con mis arcos y flechas con mucha gente. Eso lo tendrá que hacer gente que pueda y sepa hacia qué camino quiere ir la Federación”.

Casillas, la leyenda del fútbol español

El cancerbero formó parte de la época dorada del fútbol de selección de España. Debutó el 3 de junio del 2000, en un partido amistoso previo a la Eurocopa de ese mismo año. Aunque se estrenaría de forma oficial apenas unos meses después, el 2 de septiembre, en un Bosnia-España. En 2011 se hizo con la titularidad de la portería nacional y desplazó a Zubizarreta.

En total, defendió la camiseta de La Roja en 167 partidos entre el año 2000 y el 2016. En ese tiempo, no solo se consagró como uno de los mejores porteros españoles, además rompió con una racha de 44 años en los que España no había ganado nada. En su palmarés cuelgan las medallas de campeón de la Eurocopa en 2008 y 2012 y del mundo en 2010.

Él, que formó parte de esa generación invencible, comentaba recientemente: “Creo que se construyó algo muy bonito, donde la gente tuvo un sentimiento y que la gente ha vivido algo, una etapa maravillosa y tirarla por la borda como se ha tirado me parece asqueroso”, confesaba.

Mbappé con la máscara en la Eurocopa (Thilo Schmuelgen, REUTERS)

Además de hablar de la Federación, Casillas también se acordó de su antiguo equipo. El que guardara la portería del Real Madrid durante 16 temporadas, aprovechó la oportunidad de comentar el nuevo fichaje del club blanco. “La llegada de Mbappé es muy buena para LaLiga. Todos los jugadores querrán venir estando él. Es una pena que el Barcelona pase por una situación más complicada. Me gustaría que pudiese estar mejor para poder competir con el Real Madrid. LaLiga tiene que estar contenta de que un jugador como Mbappé venga al Real Madrid”, apuntaba.