Horario y dónde ver la Eurocopa hoy, 25 de junio: partidos Países Bajos-Austria, Francia-Polonia, Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca-Serbia

El jugador francés Kylian Mbappé (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Alemania y Suiza fueron las dos selecciones primeras que accedieron a los octavos de final por la vía rápida. El duelo directo entre ambas finalizó con un empate a un gol, mientras que la anfitriona superó a Escocia y Hungría, y los suizos ganaron a Hungría, pero empataron contra Escocia.

El lunes fue el turno del grupo B. España, con sus dos victorias ante Italia y Croacia, tenía asegurada su plaza en la siguiente ronda como primera de grupo, independientemente de su resultado en el último partido de la tercera jornada de la fase de grupos ante Albania, el cual terminó ganando con un tanto de Ferran Torres en el minuto 13. El segundo puesto estaba por decidirse, pues tan pronto Albania podía ser segunda como podía estar eliminada, igual que Croacia o Italia. A los albaneses y los croatas solo les valía ganar. Albania no lo consiguió, mientras que Croacia se adelantó en el 55 con un tanto de Luka Modric que sostuvo hasta el minuto 97, cuando Italia empató el partido. Con ese reparto de puntos, la selección italiana se ganaba el billete para los octavos y dejaba que Croacia tuviese que ser uno de los mejores terceros si quería pasar de ronda -situación complicada al solo tener dos puntos-.

Este martes es el turno del grupo C y D. En jornada unificada en los dos partidos que se disputan de cada grupo, inaugurará a jornada a las 18:00 el grupo D. Francia, que ya está clasificada, se medirá con Polonia, que ya no tiene ningún tipo de opciones en la competición. Sin embargo, pese a la clasificación francesa, la primera plaza todavía está en juego. El partido entre Países Bajos y Austria será decisivo para decidir quien pasa como primera y segunda de grupo. Los neerlandeses marchan rimeros por la diferencia de goles, pero si estos pierden y los franceses ganasen, empataran o marcaran más tantos a favor, cambiaría la situación del grupo. Al contrario, si Austria es la que se proclama campeona, los de Deschamps quedarían fueran.

Será a las 21:00 horas cuando sea el turno del grupo C. En este caso, ninguna selección tiene asegurada su participación en la siguiente ronda y todo puede pasar. Tras el empate entre Dinamarca e Inglaterra, los eslovenos todavía tienen opciones de pasar a octavos. Para ello, estos tendrían que ganar a los ingleses, y que los daneses perdiesen su encuentro ante Serbia, quien todavía no ha sumado ningún punto en esta Eurocopa. Si Dinamarca gana no depende del resultado de Inglaterra, es decir, depende únicamente de sí misma, mientras que su rival, los serbios, necesitan los tres puntos, lo que haría no sumar a Dinamarca, pero también necesitarían que Eslovenia tampoco sume ante Inglaterra.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Eurocopa el 25 de junio?

Francia - Polonia (Grupo D): 18:00 horas en La 1 y RTVE Play

Países Bajos - Austria (Grupo D): 18:00 horas en La 2 y RTVE Play

Inglaterra - Eslovenia (Grupo C): 21:00 horas en La 1 y RTVE Play

Dinamarca - Serbia (Grupo C): 21:00 horas en La 2, Teledeporte y RTVE Play