Cuando Francia jugaba con futbolistas de ascendencia española: del Mundial del 82 a la Eurocopa del 92

Partido de clasificación entre España y Francia para la Eurocopa de 1992

No fue un partido, ni un torneo, sino toda una generación de españoles que vistieron la camiseta azul para defender los colores de Francia, para luchar por el país galo llegando incluso a enfrentarse a España para dejarla fuera de una competición (Eurocopa del 92). El Mundial de España del 82 supuso el pistoletazo de salida a que los franceses de ascendencia española comenzaran a vestir la camiseta de Les Bleus. Tras ello, fueron muchos los que se sumaron hasta formar una pequeña España en la plantilla francesa, fueron muchos los jugadores de ascendencia española que llevaron al país galo a lo más alto.

Tradicionalmente, la selección francesa siempre se ha nutrido con jugadores de diferentes orígenes. En los últimos tiempos han sido jugadores de ascendencia africana Zinedine Zidane (de padre argelino) o Karim Benzema (de padres argelinos). De hecho, muchos de los jugadores que actualmente se encuentran disputando la Eurocopa de 2024 tienen una ascendencia que no procede del país francés. Kylian Mbappé (de padre camerunés y madre argelina), Ousmane Dembélé (de padre procedente de Mali), Tchouameni (con padres cameruneses), y Eduardo Camavinga nació en Angola y sus padres son de República del Congo; Alphonse Areola (de padres filipinos). Kingsley Coman y Marcus Thuram (los padres de cada uno respectivamente son de la isla de Guadalupe).

Esto son solo algunos ejemplo, dado que tan solo cuatro jugadores cuentan con antepasados directos de origen francés: Benjamin Pavard, Adrien Rabiot, Jordan Veretout y Olivier Giroud. Sin embargo, hubo una época en la que la plantilla de la selección francesa estaba formada por jugadores de ascendencia española. Una generación que vistió la camiseta Les Bleus. En el Mundial que se llevó a cabo en España, los galos contaban con Michel Hidalgo como entrenador y con Manuel Amorós, Luis Fernández y Alain Giresse, como jugadores. Todos ellos con orígenes españoles.

De Amorós a Eric Cantona

Michel se puso al frente del conjunto francés para el Mundial de 1978 que se celebró en Argentina. A partir de ese momento, construyó su pequeña España dentro de la plantilla de Francia. La convocatoria para el siguiente Mundial, el de 1982 ya contaba con jugadores como Luis Fernández (nacido en Cádiz se machó a Lyon con seis años), Giresse (de madre salmantina) o Luis Amorós (de padres valencianos), todos ellos con un mismo origen: España. Lo cierto es que la guerra había reunido en a un elevado número de personas, que encontraron su punto de encuentro en la selección francesa.

Tan solo dos años más tarde, Hidalgo triunfaba con Les Blues al conquistar la Eurocopa del 84. “Lo pasé muy mal. Tuve enfrente jugadores que me estuvieron… ¿cómo decirlo? Picando, metiéndose conmigo porque era español y estaba jugando con Francia. Parecían no entender que yo tenía que entregarme y ser honesto con un país que me había permitido ser futbolista”, aseguró años más tarde Luis Fernández en una entrevista con El País. Entre los años 80 y 90, la selección francesa llegó a contar con hasta cinco jugadores de ascendencia española. Un periodo en el que, por destino o casualidad, Les Bleus y La Roja se enfrentaron en numerosas ocasiones, y, en la gran mayoría, se impuso la selección francesa.

Ya en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1991, Francia contaba en su plantilla con Amorós, Bernardo Pardo, Luis Fernández y Cantona (de madre española). Ahora, a pesar de que ya se cuentan a la baja, Francia todavía tiene en su plantilla jugadores con antepasados españoles como los hermanos Hernández, Lucas y Theo, cuyo padres es español; y Hugo Lloris, el portero de Les Bleus, cuyo abuelo también era de origen español.