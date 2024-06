Joselu se marcha del Real Madrid

Joselu celebrando la Champions con el Real Madrid (Hannah Mckay, REUTERS)

Tras muchas especulaciones sobre su futuro, Joselu habría decidido decirle adiós al Real Madrid y empezar un nuevo capítulo en la liga de Arabia Saudí o en la de Qatar, según adelantó Cope. Con la llegada de Mbappé y Endrick, y a sus 34 años, parece que el delantero ha decidido buscar un proyecto en el que pueda tener un papel más relevante en la plantilla. No obstante, Ancelotti parecía contar con él para la próxima temporada.

Pese a que todavía no hay un acuerdo cerrado, todo apunta a que la liga saudí o qatarí serán el destino de Joselu. La oferta económica de los saudíes multiplicaría la del club blanco. El Al Gharafa, equipo con sede en Doha, Qatar, también habría puesto una oferta sobre la mesa, como apunta Marca.

Una decisión unilateral

Pese a que el Real Madrid habría hecho una oferta a Joselu, ya fuera llegar a un acuerdo amistoso con el Espanyol, que es el que tiene sus derechos federativos, o pagando la opción de compra del jugador, la oferta económica habría sido lo que inclinara la balanza, ya que en lo deportivo el Bernabéu ya le había demostrado que se rendía ante él, sobre todo después de su actuación en la Champions de este año.

El Espanyol saldrá beneficiado de la decisión de marcharse de Joselu. Como poseedor de los derechos federativos del jugador, es decir, los derechos para “usar” a un jugador que tiene contratado, será él el que negocie con el postor delantero. Como señala el AS, con el Ascenso del Espanyol quieren tener esta cuestión resulta antes del 15 de julio, día en el que volverían al trabajo tras el playoff. El Espanyol no tendría pensado interponerse en la voluntad del jugador porque no quiere que se convierta en un problema para ellos.

Joselu con la camiseta del Espanyol (Juan Medina, REUTERS)

Pese a que el club blanco y Ancelotti tenían intención de que el delantero siguiera vistiendo de blanco la temporada que viene, la política del Real Madrid de Florentino es clara: quién quiera jugar en el Bernabéu que siga y quién no, que se vaya. Ya se vio con Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. El club no se ha manifestado todavía y ese silencio empieza a sonar a que Joselu está más fuera que dentro. Sin embargo, todavía no parece haber nada firmado, aunque todo parece apuntar a que las negociaciones con el club qatarí están muy avanzadas.

Una sorpresa para el madridismo

La noticia pilla desprevenidos a los madridistas, que habían disfrutado de un Joselu goleador durante toda la temporada. En el año que ha militado como jugador merengue se ha convertido en el tercer máximo goleador de la temporada con 18 goles, solo detrás de Vinicius Jr. y Bellingham.

Además, el delantero gallego se había hecho querer entre los aficionados por su pasión por el Real Madrid y su actitud luchadora, pese a no salir como titular en muchos partidos. Su actuación en la semifinal de la Champions terminó de desatar la locura por Joselu. Sin embargo, la falta de titularidades la temporada pasada y la llegada de dos delanteros con perfiles muy similares, y mucho más jóvenes, han podido terminar de decidir al todavía jugador del Espanyol, que a sus 34 años todavía tiene ganas de jugar y sumar minutos.