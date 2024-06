Braithwaite, el jugador que se hizo millonario también fuera del fútbol: negocios inmobiliarios, de restauración y moda

Braithwaite en el partido entre Dinamarca - Finlandia clasificatorio para la Eurocopa (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix, REUTERS)

Martin Braithwaite no solo ha demostrado su buen hacer dentro del verde, sino también en los negocios. El delantero danés ha sabido reinvertir el dinero que ha ganado jugando al fútbol en diversos ámbitos. No obstante, es en el mercado inmobiliario donde ha encontrado la gallina de los huevos de oro.

Braithwaite mezcla negocios y altruismo

Concretamente a través de la venta de casas en Estados Unidos. Se podría decir que es el “Robin Hood” inmobiliario. La intervención de Braithwaite en el mercado de la vivienda en Philadelphia y New Jersey ha tenido un gran impacto, sobre todo en la comunidad afroamericana, ya que ha logrado construir casas asequibles en esas zonas.

Junto con su tío, Philip Michael, comenzó en este mundo en 2017. Por aquel entonces invirtió en torno a 617.000 libras (729.000 euros, al cambio actual). Según el medio inglés The Sun, solo en el primer año, hizo crecer su valor hasta los 7,2 millones de libras (más de 8,5 millones de euros actuales).

No obstante, no solo ha construido viviendas, también desarrolló un proyecto conocido como The Temple (El Templo en su traducción al español). Se trata de un espacio para estudiantes y creadores del mundo de la tecnología y los negocios. Está ubicado en Philadelphia, cerca de la universidad de la ciudad.

Los otros negocios del danés

En la variedad está el éxito, y eso mismo ha debido de pensar Braithwaite. Además del mercado inmobiliario, el futbolista también tiene inversiones en el mundo de la moda y la restauración.

Junto con su mujer, Anne-Laure, fundaron Trente, una marca de ropa femenina bastante exitosa en Francia desde 2019. También son los dueños del restaurante Braithwaite’s Kitchen de comida vegetariana y vegana en Gavá, Barcelona.

Una temporada de triunfos deportivos

A Braithwaite parece que no solo le va bien en los negocios y más ahora con un Espanyol recién ascendido. El delantero ha cerrado la temporada 2023/2024 con 22 goles, por lo que es el máximo goleador de la plantilla este año. Por detrás le sigue Puado, con 17 tantos, que, además, fue el héroe del ascenso de los blanquiazules, con dos goles contra el Real Oviedo en casa, en el Stage Front Stadium.

El jugador danés ha contado con la confianza durante todo el curso deportivo y ha sumado 41 titularidades en 43 partidos que ha jugado. Pese a esto, Braithwaite no parece estar del todo contento en el equipo perico, por lo menos no en lo económico.

El delantero de Dinamarca es un agente libre ahora mismo y, pese a que el año que viene jugaría en Primera División, categoría que ya conoce de sus años en el Barcelona, no tiene clara su continuidad. Ayer, en medio de las celebraciones por el ascenso del Espanyol, comentó a un micrófono de LaLiga Hypermotion que el club le había hecho una oferta hacía un año, pero que “fue una falta de respeto”.

Para Braithwaite esa oferta era una demostración de que el club no confiaba en él de cara a la siguiente temporada. El jugador no quiso ahondar en la cuestión, ya que estaban de celebración, pero dejó claro que está “libre pero contento de llegar a Primera División”.

🦜 Braithwaite raja tras el ascenso del @RCDEspanyol



😳 "Hace un año el club me hizo una oferta de renovación, pero fue una falta de respeto"pic.twitter.com/4MJnFEJ4lE — Tiempo de Juego (@tjcope) June 23, 2024