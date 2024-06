Un español enseña el piso que ha alquilado en Países Bajos por 845 euros al mes: “Tengo que salir de mi casa para ir a orinar”

@jesusansal en su video mostrando la ducha dentro de la cocina junto a los fuegos. (TikTok)

Después de un mes buscando piso en Holanda, Jesús, un joven español conocido en TikTok como @jesusansal, ha encontrado finalmente un estudio. A través de su cuenta, ha compartido las peculiaridades de su nueva vivienda holandesa con sus seguidores, a los que advierte de que las va a enseñar “una de las cosas más raras” que ha visto en su nueva casa.

Jesús invita a sus seguidores a entrar en lo que será su hogar por un tiempo indefinido: “Vámonos para dentro. Bienvenidos a mi casa. Vámonos para dentro. Bueno, mi casa. Aquí viven cinco personas. Tienen cinco estudios diferentes”. En su propio espacio, pasa de una estancia a otra mostrando los detalles. “Mira qué moqueta. Esto parece un palacete. Vamos para arriba. Bienvenido a mi estudio holandés. Pasa, pasa. ¿Un palacete? Esto de aquí. Tenemos la entradilla que aquí tengo yo. Mi chaquetita y mi nosequé. Mi armario empotrado para cambiarme yo y ponerme mono”.

El joven continúa el recorrido mostrando su salón, describiendo cada rincón con ironía: “Y después pasamos a la segunda estancia. Aquí tenemos el saloncito del estudio muy apañado. Tenemos mi tele, mi sofá y aquí la cama donde pasa la magia, donde se duerme. Señores, esto nada más de bien y aquí quien quiera puede venirse que está invitado, que esto es una cama. Lo que pasa que me cumpla yo aquí unos cojines y lo hecho sofá”.

Además de la sala y el dormitorio, Jesús tiene un espacio dedicado al tiempo libre: “Y aquí me pongo yo con mi tele a ver mis novelas y mis series turcas. Señores, aquí en Holanda se trabaja mucho desde casa. Aquí tenemos yo mi escritorio con mis cositas, mis dos pantallas y aquí me pongo yo todo el día a planear”. Con un toque humorístico, comenta sobre cómo se distrae viendo lo que ocurre en su vecindario: “Aquí me pongo yo como una maruja, a ver lo que pasa en el barrio”.

La ducha en la cocina junto a los fuegos

Meticulosamente, no deja ningún rincón sin mostrar. Llega el turno de la cocina, una de las partes más sorprendentes de su nuevo hogar. “La cocina con sorpresa venir para acá porque os vais a cagar. Bueno, aquí tengo yo mi encimera para preparar mis recetitas, mis cositas, pero espérate, vente para acá, que aquí enfrente de los fuegos me han metido la ducha, señores, que aquí hago yo mis lentejitas, mi pan tostado por la mañana y claro, mientras me ducho. Mira, mira, mira. Mientras me ducho, doy la vuelta al pan tostado para que no se me queme”.

Jesús señala que la disposición de la cocina y el baño representa para él la “eficiencia holandesa”: “En mitad de la cocina me han colocado un lavabo. Tócate ahí abajo”. Sin embargo, uno de sus mayores retos es alcanzar a verse en el espejo del baño por su estatura: “Yo, que soy más o menos bajito para vivir aquí en Holanda, me tengo que poner en un banquito para poder llegar al espejo y verme y afeitarme. Si no, no llegamos aquí. Viví en Holanda siendo bajito. Es un drama”.

El váter está fuera de la casa

Para sorpresa de muchos, el váter está fuera de su estudio, compartido con una vecina italiana: “Y bueno, os estaréis preguntando que dónde hago yo mis necesidades, que dónde está el bate. Vamos pues esperarse, porque tengo que salir de mi casa para ir a orinar y a defecar. Señores, cuando me aprieta el retortijón me tengo que salir afuera, tengo que ir al pasillo de mi casa, no al pasillo del apartamento y comparto el baño con una italiana”.

“Está la cosa bien jodía”

Finalmente, Jesús revela el costo del alquiler: “¿Qué os parece el pisito, grande? Y lo más importante. ¿Cuánto se paga aquí al mes? 845 euros, con gastos incluidos. Una ganga, señores. ¿Qué os parece? ¿Caro o barato? Aquí en Holanda es lo más barato que se puede encontrar”. A modo de consejo final, anima a quienes busquen alojamiento en Holanda: “Así que nada, los que vengáis aquí a Holanda para buscar alojamiento. Mucha suerte y a rezad a Dios y todos vuestros Padres Nuestros, porque, vamos, ahí está la cosa bien jodía”.