Por qué Mbappé reclama 100 millones al PSG: impagos en su sueldo y primas

Kylian Mbappe, durante la Eurocopa. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

El culebrón Mbappé-PSG-Real Madrid ha durado tanto tiempo que ya es imposible recordar todos sus giros de guion. Y justo cuando parecía que por fin se había terminado, ahora que el delantero francés ha formado por fin por el club español, vuelven a surgir noticias que muestran que la relación del futbolista con su antiguo equipo ha terminado como el rosario de la aurora, con heridas que no acaban de cerrarse.

La principal de esas heridas es económica: Mbappé reclama ahora al Paris Saint-Germain 100 millones de euros que, según él, el club le debe por impagos de su sueldo y de varias primas.

Este conflicto comenzó -según los diarios deportivos franceses y españoles, que citan fuentes conocedoras de la situación- cuando Mbappé decidió no renovar su contrato con el equipo parisino y buscar un nuevo destino, presumiblemente con el Real Madrid, como después ha sucedido. En esta situación, el PSG, presidido por el catarí Nasser Al-Khelaïfi, emprendió una serie de represalias contra el jugador, incluyendo la retención de su salario y de los bonos acordados en su contrato. De acuerdo con el diario L’Équipe, el club le retuvo dos meses de salario a la espera de cerrar un acuerdo con el futbolista para evitar que se marchara como ‘agente libre’, al terminar su contrato.

“No se puede salir libre y reforzar a nuestro mayor rival. Todos los grandes jugadores, Bellingham, Kane, se van dejando dinero a su club”, dijo Al-Khelaïfi. El PSG afirma que Mbappé había prometido colaborar para evitar esta situación, pero finalmente el jugador se fue ‘gratis’ al Real Madrid. Desde entonces, el jugador ha criticado duramente al empresario catarí: “Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego”, afirmó.

Las deudas del PSG con Mbappé

Según diversas fuentes, el PSG debe a Mbappé aproximadamente 80 millones de euros en concepto de primas de fidelidad y otros bonos. Estos pagos estaban previstos como parte de su contrato renovado en 2022, donde se le prometió un significativo incremento salarial y diversas bonificaciones. Sin embargo, desde febrero de 2024, el club no ha realizado estos pagos, lo que ha llevado al jugador a considerar medidas legales para reclamar lo que se le debe.

Por su parte, el PSG niega que se trate de una “venganza” contra el delantero y argumenta que las sumas retenidas forman parte de un esfuerzo para equilibrar las finanzas del club, especialmente en un contexto donde las normativas de fair play financiero de la UEFA se están volviendo más estrictas.

Pese a la controversia, las fuentes señalan que las negociaciones entre el jugador y el club siguen abiertas y que probablemente se llegue a un acuerdo sin que el asunto termine en los tribunales. De momento, el tema está sobre la mesa de los abogados, y si se resuelve, Mbappé recibirá al menos una parte de esos 100 millones que dice que le deben.