Mireia Belmonte, la reina española de los Juegos Olímpicos, no se clasifica para París 2024

La nadadora Mireia Belmonte. (Fernando Bizerra/EFE)

No ha podido ser. Mireia Belmonte, la deportista española más laureada de la historia en los Juegos Olímpicos, no estará en París 2024. La nadadora, con un palmarés espectacular -plata en Londres 2012 en 800 libre y 200 mariposa; oro en Río 2016 en 200 mariposa y bronce en 400 estilos; y un cuarto lugar en Tokio 2020-, lo tenía muy complicado: su última oportunidad para el billete olímpico era la final de los 400 libre de los Campeonatos de España, a la que la catalana accedió con el octavo mejor tiempo. Pero en la carrera de este sábado, fue sexta y no logró la marca mínima.

La deportista de Badalona lleva tiempo lastrada por un problema en los hombros que le ha impedido entrenar y competir con normalidad durante todo el ciclo olímpico. Su carácter competitivo le ha hecho soñar hasta el último momento, pero al final se ha impuesto la realidad. La abanderada española en Tokio 2020, en compañía de Saúl Craviotto, no participará en los que habrían sido sus quintos Juegos Olímpicos. Para Los Ángeles 2028, tendrá 37 años, así que será complicado que repita.

“Siguen intactas la ilusión, las ganas de competir y de ser mejor deportista y persona”, dijo en febrero, cuando reconoció la dificultad del sueño olímpico. “La lesión es la que va marcando lo que puedo hacer y lo que no”.

😢Mireia Belmonte se queda sin Juegos Olímpicos



👎Lo ha intentado todo para lograr la mínima, pero no ha sido posible



🎩Nos quitamos el sombrero por todo su sacrifico y esfuerzohttps://t.co/80DuyyUmO9 pic.twitter.com/vaFUfeXJHE — Teledeporte (@teledeporte) June 22, 2024

Una figura icónica

Belmonte, que ha sido una figura icónica en la natación desde su irrupción en el panorama internacional, se había fijado como objetivo participar en sus quintos Juegos Olímpicos. Sin embargo, las constantes lesiones, especialmente en sus hombros, le han pasado factura. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y volver a su mejor forma, la falta de tiempo y las limitaciones físicas han impedido que alcance los tiempos necesarios para clasificarse.

Por ejemplo, no estuvo en los Mundiales de Natación en Fukuoka, Japón, del verano pasado debido a una recaída en su lesión, lo que complicó aún más su camino a París 2024. Sin la oportunidad de competir en una de las principales plataformas de clasificación, las posibilidades de la nadadora se redujeron drásticamente.

Al margen de este resultado, Mireia Belmonte ya ha pasado a la historia como una de las deportistas españolas de más éxito. Y no ha sido la única en quedarse fuera de la cita olímpica, en lo que parece un relevo generacional. Otra veterana, la barcelonesa Jessica Vall, se quedó sin la mínima en la prueba de 200 braza por apenas dos milésimas, y no estará en los que hubieran sido sus terceros Juegos Olímpicos. En Tokio y en Río de Janeiro alcanzó las semifinales.

Ahora, el futuro de Belmonte es una incógnita. Tras esta fallida clasificación, se quedó reflexionando en los pasillos, cuenta la Agencia EFE. “No parece dispuesta a cerrar la puerta justo en el momento que finalice este competición. No quiere que esta prueba quede en la memoria como la última de su carrera y por eso está dispuesta a aplazar el momento, a tomarse un par o tres de semanas antes de decidir”.