El PSG responde a Mbappé y muestra su desacuerdo con el jugador: “No tiene ninguna clase”

Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid. Después de tiras y aflojas, el francés pasará a formará parte de la entidad blanca a partir de la próxima temporada. Su presentación en el Santiago Bernabéu todavía no ha podido efectuarse, dado que por la cercanía de la Eurocopa -comienza el 14 de junio-, el jugador se encuentra concentrado con la selección francesa para afrontar el amistoso de este miércoles contra Luxemburgo.

Ha sido en este encuentro con el combinado nacional donde Kylian ha concedido una rueda de prensa, ya, sin ninguna incógnita por resolver. La estrella francesa no dudó en arremeter contra su anterior club, llegando incluso a denunciar la campaña de veto que sufrió por parte del club galo cuando anunció que no renovaría el contrato este verano.

Los hechos comenzaron en el verano de 2023, justo un año después de que se produjera la traición al Real Madrid. Ese año, Mbappé ya dejó claro que su decisión de no renovar el contrato cuando este finalizara (verano de 2024). Una situación que provocó todo un terremoto en París y que llevó a Al-Khelaifi a dejar al delantero fuera de la gira asiática de pretemporada. “El PSG me dijo violentamente en la cara que no jugaría esta temporada”, aseguró Mbappé el martes.

Sin embargo, dos “ángeles” del cuerpo técnico, uno de ellos recién llegado, acudieron en su ayuda: “Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”. Finalmente, fue durante el primer partido de temporada cuando se reunieron en el Parque de los Príncipes y llegaron a un acuerdo: dejaría una compensación económica, la prima del fichaje del Real Madrid.

El PSG responde a Mbappé

Ha sido ante estas declaraciones del delantero de 25 años, las que al Paris Saint-Germain no han caído demasiado bien. Fuentes cercanas al club en declaraciones a AFP aseguraban que Mbappé “no tiene absolutamente ninguna clase”. Ante la veracidad que se da a priori a esa versión, esas mismas fuentes continúan: “Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo él mismo, pero, a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo asume como si fuera verdad”.

Por otro lado, entorno cercano al club aseguran que “a su debido tiempo se revelará todo, toda la verdad”. “Por el momento, mantendremos nuestra dignidad, profesionalidad, por el bien del PSG, de París, de Francia y de los aficionados”, añaden.

Su nueva etapa en el Real Madrid

El francés también ha valorado su nueva etapa en el club blanco: “Tengo mucha excitación de llegar a ese club. Quiero agradecer a toda la gente que me han enviado mensajes. No he podido ver todos, os agradezco los mensajes. Quiero agradecer a todas las personas del Real Madrid que han trabajado, y a Florentino, especialmente, que me dio confianza desde el primer momento”.

Respecto al final de temporada que ha vivido, ha detallado: “Se ve en mi cara que estoy muy contento. He jugado menos a final de temporada, todos sabéis por qué... Un hombre que está feliz es más probable que juegue bien que otro que está infeliz”.