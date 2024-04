El espectacular regate de Mbappé del que habla todo el mundo: “Como quien no quiere la cosa”

Mbappé en acción contra el Lorient (REUTERS/Stephane Mahe)

El PSG está cada vez más cerca de sumar un nuevo trofeo de la Ligue 1 a su palmarés. El vigente campeón francés lo tiene en su mano para repetir título, uno que no ha dejado de ganar de forma ininterrumpida desde la 2021-2022. Uno de los grandes culpables de la pujanza que viene mostrando en la competición doméstica es, qué duda cabe, Kylian Mbappé. El futbolista más deseado y que todavía aspira a levantar la Champions antes de hacer las maletas, definitivamente, este verano.

Es muy probable que a Mbappé, cuyo futuro parece probable que esté vinculado al Real Madrid, le obsesione hacerse con la Orejona. Ya se quedó a las puertas de lograrlo en 2020 y la final de Wembley no está tan lejos, con el Borussia Dortmund como último escollo para alcanzarla. Mientras se acerca esa trascendental eliminatoria de semifinales (la ida será el miércoles 1 de mayo en Alemania y la vuelta el martes 7 en París), el PSG sigue a lo suyo en Liga. Es decir, pasearse.

Este miércoles, el defensor del campeonato hizo lo que quiso con el Lorient, a quien goleó (1-4) por mediación del propio Mbappé y de Ousmane Dembélé. Los dobletes de ambos atacantes fueron suficientes para tumbar la resistencia contraria a domicilio y acariciar ya la copa. Una que será suya en caso de ganar al Le Havre en el Parque de los Príncipes el sábado. Lo que supondría la décima Ligue 1 del PSG en 12 años, constatando una vez más un dominio inapelable.

Mbappé dispara para anotar su cuarto gol (REUTERS/Stephane Mahe)

En esta nueva victoria, hay una jugada protagonizada por Mbappé que ha causado sensación en las redes sociales. Conocido por su habilidad para sacarse de la chistera algunas maniobras ofensivas de escándalo, la perla de Bondy volvió a dejar boquiabiertos a propios y extraños con una acción solamente a la altura de unos pocos elegidos.

Mbappé se vuelve a pasar el juego con un regate de escándalo

Sucedió a la hora de fabricarle uno de sus dos tantos a Dembélé. Muy cerca de los límites del campo, Mbappé hizo lo imposible para regatear a Nathaniel Adjei, que estaba pegado a él como una lapa. Para acabar superándole con un caño de videojuego y darle un pase de la muerte brutal al ex del Barça, que únicamente tuvo que empujarla para conseguir la diana. Desde luego, el campeón del mundo no pudo aprovechar mejor la titularidad que volvió a brindarle Luis Enrique, resultando clave en la consecución del tanto con el que el triunfo del PSG se acercó peligrosamente. “Como quien no quiere la cosa”, decía uno de los mensajes en X (antigua Twitter) al respecto de la filigrana.

Los goles de Dembélé en el 19 y en el 60 y de Mbappé en el 22 y en el 90 fueron los que sirvieron para amarrar los tres puntos al PSG. Mohamed Bamba se apuntó el tanto de la honra en el 73, aunque de poco sirvió a esas alturas. De hecho, el propio Mbappé puso la guinda al electrónico cuando el encuentro ya moría.

Mbappé celebrando un gol (REUTERS/Stephane Mahe)

Con 69 puntos, el PSG tiene una ventaja de 11 sobre el Mónaco, segundo clasificado. El Stade Brestois es tercero con 53, mientras que el LOSC marcha cuarto con 52. Este sábado, desde las 21, el duelo ante el Le Havre, a partir de las 21 horas, puede suponer el alirón de los parisinos.