El jefe de la Fórmula 1 enseña la puerta de salida a Alonso y Verstappen por sus críticas: “Si no quieren correr en F1...”

Alonso y Verstappen durante el GP de Japón (REUTERS/Kim Kyung-Hoon).

Abu Dhabi puso fin a la temporada 2023 de Fórmula 1, pero las miradas de los pilotos rápidamente viraron hacia Bahrein, pues en unos meses comenzaba la que será la temporada más larga de la historia con la disputa de 24 grandes premios, misma cantidad de carreras que estaba proyectado para el curso agonizado. Sin embargo, la estricta política sanitaria de China obligó a suspender su gran premio y las inundaciones en Imola canceló el de Emilia Romagna. Dos citas menos a un sobrecargado calendario que limitó el rugido de los motores a 22 carreras tradicionales más las seis del sprint, récord hasta se complete la próxima campaña.

Alonso y Verstappen, dos pesos pesados del Gran Circo, se han mostrado reacios desde que se dio a conocer tan sobreexplotado calendario. “Quizá con este calendario tan exigente y cosas así algún día sienta que ha llegado el momento de dejarlo. Hay otras cosas en la vida, ya ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y el año que viene habrá 24 carreras…”, indica el asturiano en declaraciones recogidas por RacingNews365. Verstappen, sigue la misma línea. “Creo que ya estamos muy por encima del límite en cuanto al número de carreras. Sé que todavía soy muy joven, pero sé que no seguiré otros diez años haciendo 24 carreras por temporada. Creo que es una cuestión de calidad sobre cantidad. Tenemos que analizarlo detenidamente. Desde mi punto de vista, un calendario así no es sostenible”.

Las declaraciones de ambos pilotos, dejando abierta la posibilidad a una salida de la Fórmula 1, es contraria a la visión de Stefano Domenicali, CEO de la F1. “Creo que 24 es el número óptimo por ahora. La buena noticia para este año es que me he comprometido con los equipos y el promotor a anunciar el calendario mucho antes de lo habitual, para que todos estén preparados. Creo que 24 es mejor que 12. Si quieres pilotar aquí, puedes hacerlo todos los días, si no quieres correr en la Fórmula 1, no tienes que hacerlo”, responde de manera tajante.

Para Domenicali, los comentarios en contra del calendario son egoístas, ya que no miran por los aficionados, que quieren los máximos fines de semana posibles. “Es una cuestión de respeto hacia la afición, porque quieren verles competir. Es algo que es nuestra responsabilidad, ante todos nuestros aficionados, ante nuestros socios, ante nuestros promotores, nuestros patrocinadores y nuestros intermediarios. Es la magia del deporte en el que vivimos porque necesitamos héroes que disfruten lo que hacen. Y seguro que lo disfrutan”, ha explicado.

Alonso y Verstappen durante el GP de China (REUTERS/Tyrone Siu).

Alonso se siente motivado de cara a 2024, aclarando que no piensa cambiar otra vez de equipo, pese a las informaciones que lo colocaron en Red Bull. “Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse”, afirmó contundente al respecto.

Será al acabar la temporada cuando Fernando Alonso, con 382 grandes premios en sus guantes, haya entrado, más aún, en la historia de la F1 al convertirse en el primer piloto que alcanza las 400 carreras. Un récord que se consumaría gracias a la gran cantidad de grandes premios, pero que, por otro lado, fatiga en exceso a los pilotos de tal manera que Alonso podría llegar a plantearse su retirada.