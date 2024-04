¿Fue o no fue gol? Ter Stegen dice que “es una vergüenza” y Xavi protesta por una “injusticia máxima que ha visto todo el mundo”

Gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico de este domingo 21 de abril (La Liga EA Sports)

El partido entre F.C. Barcelona y Real Madrid se ha resuelto, este domingo, con la victoria de los blancos tras el gol en el minuto 91 de Bellingham, el cual supuso el 3-2 definitivo. De esta forma, los de Ancelotti dieron un golpe de autoridad y aumentaron su distancia respecto a los azulgranas, que prácticamente se han despedido del campeonato de Liga e incluso ven peligrar la segunda plaza del torneo regular, lo que supondría también decir adiós a la Supercopa de España de 2025. La trascendencia del choque, por lo tanto, más allá de la clásica rivalidad, ha sido también el caldo de cultivo perfecto para que las jugadas más difíciles de resolver fueran más polémicas aún.

La más comentada, y que seguro dará que hablar durante los próximos días, fue el no-gol a favor del Barça tras un saque de córner de Lamine Yamal, que Lunin atrapó estando dentro de la portería y con el balón dando la sensación de que también. A pesar de ello, el árbitro no pitó el gol porque consideró que el balón no había entrado, a pesar de que no hubiera una imagen clara. La jugada sucedió a gran velocidad, pero no tardó nada el Barça en protestar la decisión arbitral en sus redes sociales. En su cuenta de X publicó un post con solo dos palabras: “Gol, ¿no?”, dando a entender que se trataba de un error de Soto Grado, el colegiado a cargo del partido sobre el césped.

Te puede interesar: El Real Madrid se levanta hasta tres veces para remontar al Barcelona y dejar LaLiga vista para sentencia

El problema de la jugada es que Lunin tapó con su cuerpo las imágenes de la cámara colocada en la línea de la portería, que es la que habría utilizado el VAR, con Sánchez Martínez al frente, en caso de poder actuar. En otros países también se tiene la famosas tecnología hawkeye, también muy empleada en otros deportes como el tenis, que manda un aviso al árbitro de manera automática si la pelota traspasa la línea completamente.

El gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico del 21 de abril

Sobre ello quiso salir al paso, durante el tiempo de juego, Javier Tebas, presidente de La Liga, que contestó con otro post en el que ponía “Sin comentarios” y adjuntando varias capturas de noticias en las que se demostraba como la tecnología del ojo de halcón, la responsable de actuar en estas ocasiones, ha perjudicado también la precisión de decisiones arbitrales en otras circunstancias.

Las declaraciones de jugadores y entrenadores

Uno de los primeros participantes en el partido en ofrecer declaraciones sobre la polémica fue Marc-André ter Stegen, el portero del Barcelona. “Me parece una vergüenza que no haya dinero para lo más importante”, fue lo que dijo el guardameta, en una línea similar a lo que el entrenador del equipo, Xavi Hernández, afirmaría ante los periodistas ya en rueda de prensa. “Mi sensación hoy es de injusticia máxima”, ha empezado. “Lo ha visto todo el mundo: no ha sido justo hoy el encuentro, no puedo engañar a nadie y menos a la afición. Es una evidencia”. Los periodistas, con mucha menos insistencia, han querido conocer la opinión de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que se ha limitado a declarar que para él no era gol y que no le gusta opinar sobre lo que dicen otros entrenadores.

No obstante, el gol fantasma no ha sido el único foco de la polémica de esta noche en el Bernabéu: la prensa barcelonista ha reclamado también otras decisiones de Soto Grado, como el penalti a favor de su rival -que supuso el 1-1 en el marcador- en contraste de dos posibles penaltis que, esta vez, el colegiado decidió no pitar a favor de los blaugranas.

Te puede interesar: Los mejores memes del triunfo del Real Madrid sobre el Barcelona: de la ceguera de Lunin a un VAR dirigido por Florentino Pérez