Más allá de ‘Gladiator II’: Disney ofrece el otro gran estreno de Paul Mescal en 2024

Tráiler oficial de 'Gladiator II'.

Este 2024 está siendo el año de Paul Mescal. El 2020 fue el de su puesta de largo, con su actuación en la aclamada Normal People, y el 2022 el de su confirmación con Aftersun, una humilde película que le acabó valiendo su primera nominación al Oscar. En plena carrera meteórica, solo podía faltar un papel en un gran taquillazo, y esa es la cota que ha alcanzado en 2024. Con el estreno de Gladiator II, Mescal ha redondeado su año de consagración como uno de los grandes actores de su generación, pero lo cierto es que no es la única película que se ha podido ver en salas este año que contaba con él.

Si en la película de época de Ridley Scott Mescal da vida Lucio Vero, un joven de origen noble que se convierte en gladiador para poder vengar a su familia, la otra película de Mescal este año es bien distinta. Se trata de una película mucho más pequeña, más cercana al tipo de cine intimista del que procede Mescal, y en la que ha podido brillar con tanta o más luz que en sus anteriores trabajos. Hablamos de Desconocidos, cuyo título original es All of us strangers.

Desconocidos en realidad tuvo su estreno internacional en 2023, aunque como sucede con muchas películas no españolas, tardó algo más en llegar a nuestras salas. Si originalmente llegó a salas el 22 de diciembre de 2023, a nuestro país no llegó hasta el 23 de febrero de 2024, acompañando otras cintas ese fin de semana como Secretos de un escándalo, Políticamente incorrectos o La estrella azul. Lo hizo en una época en la que se acumulan en cartelera muchos estrenos que han sido o pueden ser nominados a varios premios, y en el caso de Desconocidos no era distinto. Si bien la película no llegó a entrar en la terna de los Oscar, sí que alcanzó varias nominaciones en los BAFTA del cine británico y en los Globos de Oro, donde fue nominada a mejor actor protagonista. Eso sí, esa nominación no iba por parte de Paul Mescal, sino de su coprotagonista, Andrew Scott. Pero, ¿de qué iba esta película?

Paul Mescal in ALL OF US STRANGERS. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

Su verdadera arena

Dirigida por Andrew Haigh, encumbrado por hacer una de las grandes películas LGTBI de la década pasada, Weekend, Desconocidos vuelve a contar una historia de amor. En concreto, la de Adam (Andrew Scott) y Harry (Paul Mescal), dos vecinos que se conocen por casualidad y empiezan a mantener una relación, hasta que Adam empieza a preocuparse porque su pasado pueda jugarle una mala pasada, y por eso decide viajar a su pueblo natal para intentar sanar esas heridas del pasado.

La película combina esta trama con la de los padres de Adam, interpretados por Jamie Bell y Claire Foy, una pareja que falleció en un accidente de coche y que ahora se presenta ante un Adam adulto como una suerte de fantasmas. Adam empieza a tener encuentros recurrentes con sus difuntos padres, a los que confronta acerca de su orientación sexual, la cual no pudo revelarles nunca, entre otros muchos temas. Así irá curando esas heridas y acercándose más a Harry, quien no acaba de entender qué es lo que está sucediendo. La película, disponible en Disney+ desde hace unos meses, da buena prueba del talento de Mescal para este tipo de películas de corte más intimista y personal, aunque no desentone en una arena ataviado de gladiador.