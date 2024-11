La nueva vida de Andrés de la Cruz, ‘Boliche’ en ‘Los Serrano’, tras la serie: de Santa Justa Klan a profesor de cine

La vida de Andrés de la Cruz después de los Serrano. (Montaje Infobae)

Hace ya casi un mes, el pasado 31 de octubre, Ana Guerra y Víctor Elías se dieron el ‘sí, quiero’ y en las fotografías de la que muchos calificaron como “la boda del año”, pudimos ver a antiguos miembros de Los Serrano, como a Fran Perea, Belén Rueda, Natalia Sánchez o Andrés de la Cruz, Boliche en la serie. 16 años después del final de la ficción, algunos de sus personajes han participado en otros proyectos, sin embargo, no hemos tenido ni rastro de De la Cruz.

Los Serrano tenía un gran elenco de protagonistas y aunque Boliche no fuera uno de los principales, sí consiguió ganarse un hueco en el corazón de los espectadores. Repartidor -aunque en ocasiones recibidor también- de collejas, formó parte de Santa Justa Klan, el grupo de música que nació en la serie con Guille, Teté y DVD. Un éxito que trascendió las pantallas: publicaron dos discos que alcanzaron el número uno en las listas de ventas.

Al ritmo de A toda mecha y Yo paso del amor, los cuatro jóvenes se fueron de gira por todo el país, logrando vender más de 140.000 discos y logrando un disco de platino. Lo que refleja la popularidad que alcanzó el proyecto televisivo, que cada semana veían más de seis millones de personas. Unas cifras totalmente impensables hoy en día.

Qué pasó después de la serie

Andrés de la Cruz. (Instagram)

Aunque Andrés de la Cruz guarda un buen recuerdo de su etapa entre los focos y las cámaras, tras el final de la serie, no volvió a actuar en ningún proyecto, y eso que antes de pasarse por Santa Justa y las clases de Garcilaso de la Vega, participó en los largometrajes La Comunidad, El cielo abierto y El viaje de Carol. El aparecer semanalmente en el televisor de tantos espectadores, le expuso a la crítica por su físico (en ese momento tenía sobrepeso) y a ciertos momentos a los que nadie (y menos un niño) se tendría que enfrentar. “Me recortaron de la Super-Pop. La revista Bravo hizo una agenda del grupo con todos los cumpleaños menos el mío. De cada 20 personas que me felicitaban por la calle, uno me gritaba gordo”, explicó en el podcast Animales Humanos. Este acoso le hizo tomar la decisión de cambiar su vida.

Perdió 55 kilos en año y medio

“Yo pude perder en un año y medio 55 kg, sin pestañear, no me he costado nada, me he tirado toda mi vida, bueno, 26 años, intentando perder peso”, contó en este mismo espacio. Aseguró que eso se debía a que se encontraba en un momento de su vida “personalmente estupendo y profesionalmente maravilloso”. “Pero con presiones, ansiedades, con miedos, con nervios, es que no puedes”, apuntaba. Ahora, a sus 37 años, es coordinador de postproducción en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Da clases al alumnado detrás de las cámaras y continúa formándose.

“Se ganaba mucha pasta”

En la conversación con el director de Animales Humanos, también habló del dinero que se embolsaba durante su etapa como actor. “En la época en la que yo hacía televisión se ganaba mucha pasta y yo era un secundario, imagínate los otros”, confesaba. Con esos ahorros de la serie consiguió hacerse con su casa, que aún no ha pagado entera, pero porque no ha querido, según relata. Aunque, ha admitido que, en proporción, “ganaba más con Santa Justa Klan”.