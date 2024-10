Una española que vive en México explica qué palabras están normalizadas en España y que allí no se deben pronunciar: “Parece que has matado a alguien”

Imagen de archivo.

La usuaria de TikTok Cris Hernando (@crispis96) es una española que vive en México. A pesar de que España y el país centroamericano se comparte el idioma, siglos de historia han acabado por crear unas grandes diferencias culturales que se ven reflejadas en, entre otras cosas, las connotaciones que tienen algunas palabras. Según cuenta Cris, algunos términos que están totalmente normalizados en su país de nacimiento deben evitarse a toda cost , y aunque parezca arbitrario, hay investigadores que aseguran que hay causas psicológicas detrás de la sensación que nos producen las palabras.

“En México parece que has matado a alguien” comenta Cris, haciendo hipérbole de las reacciones que determinadas palabras provocan entre sus nuevos vecinos. En su publicación de TikTok, que ha acumulado casi 50.000 visualizaciones y 2.000 me gusta en apenas unos días (y subiendo), cuenta como “culo” es la palabra que le ha traído más problemas. Sin embargo, al igual que existen palabras problemáticas, hay expresiones que se consideran prácticas y que, según un usuario de TikTok, deberían incorporarse al léxico argentino.

“Me miraban, de verdad, con cara culo” se ríe la española mientras explica. “No sé qué problema tienen con esa palabra, no es ofensiva, pero fea, y yo no me había dado cuenta la cantidad de veces que un español dice culo hasta que llegué a México”, y es que es verdad que se utiliza frecuentemente en expresiones coloquiales españolas, como por ejemplo, “tener una flor en el culo” (tener mucha suerte), ir “de culo” (ir muy mal), “partirse el culo” (reírse mucho) o estar “en el culo del mundo” (en mitad de la nada, o muy lejos de todo) son solo algunos ejemplos de lo habitual que es esta palabra en el léxico español.

Las diferentes connotaciones de las palabras pueden provocar confusión

“Un mexicano aquí te mira como si hubieras invocado al mismísimo diablo” añade Cris, que ha ido descubriendo poco a poco que es muy “curioso como una misma palabra cambia tanto según el país”. Los comentarios de la publicación aportaban sus propias experiencias, como la usuaria @karenncherryy, que ha explicado que su madre tiene un spa donde atiende a muchas personas, también de diferentes países, y le tocó atender a un español. “Cuando llego él le dijo ‘me duele el culete’ y mi mamá se tuvo que aguantar la risa”. O Ingrid Pgg, que aclara que “si la decimos pero es algo más impropio, más en confianza”.

Los comentarios aportan otros ejemplos, como el hecho de que “en México te regañan” por llamar sobaco a las axilas o que decir “voy a coger un taxi” es una manera estupenda de recibir miradas de confusión y ser atribuido filias muy particulares a falta de una mejor comprensión.

Cris Hernando también ha aclarado en la propia descripción del vídeo que “es una curiosidad, no quiere decir que sea bueno o malo, pero es curioso como una misma palabra cambia tanto según el país”. Existen muchas palabras que adquieren significados diferentes dependiendo de la región en la que se usen, si bien en general no tienen esa connotación “impropia” que, según Cris, se atribuye a la palabra “culo” en México. La palabra agujetas, por ejemplo, hace referencia al dolor muscular después de hacer ejercicio físico, mientras que en México son los cordones de los zapatos; lima y limón, que significan, respectivamente, limón y lima en España; o morro, que en España significa hocico o la parte inferior del rostro, mientras que en México se utiliza para decir hombre, son algunos ejemplos de estas diferencias. Además, existen algunas palabras que sólo se utilizan en México y que, de ser utilizadas en cualquier otra parte, seguramente tampoco se entenderían bien.