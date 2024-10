7 películas con las que celebrar el Día del Cine Español

El último caballo (Edgar Neville, 1950).

Cada 6 de octubre no es un día cualquiera, sino que tiene reservado un lugar especial en el corazón de cualquier cinéfilo español. Es el Día del Cine Español, y aunque muchos no lo saben o desconocen el porqué de esta efeméride —que tiene mucho que ver con uno de los directores presentes en este artículo—, lo cierto es que un momento perfecto para poner en valor nuestro cine. También una oportunidad única de recordar a los que ya no están y celebrar a los que siguen, desde directores y guionistas a intérpretes.

Es por ello que, con motivo de una jornada tan especial dedicada a celebrar la riqueza y diversidad del séptimo arte en España, destacamos una selección de películas representativas que han dejado huella en distintas épocas y estilos cinematográficos. Estas obras ofrecen un recorrido por temas esenciales de la cultura y sociedad española a lo largo de varias décadas, cada una disponible en diversas plataformas para su acceso inmediato. Ciudades de posguerra, nobles en decadencia o niños y jóvenes disfrutando de las vacaciones se dan cita en algunos de los siguientes títulos.

‘El último caballo’ (Edgar Neville, 1950) - FlixOlé

Edgar Neville es uno de los nombres imprescindibles del cine español clásico, conocido por su habilidad para captar la realidad social con humor y sutileza. El último caballo (1950) es una comedia que explora el conflicto entre tradición y modernidad en la España de posguerra, donde el protagonista, interpretado por Fernando Fernán Gómez, se enfrenta a la vida urbana de Madrid tras haber pasado años en el campo como soldado. Cuando intenta adaptarse a su nuevo entorno, descubre que su caballo, su más preciada posesión, está fuera de lugar en una ciudad que avanza hacia la industrialización y el progreso. La película es una crítica sutil a los cambios que transformaban a España en aquel entonces, capturando con humor las dificultades de adaptarse a un mundo que parece ir más rápido que sus personajes. Disponible en FlixOlé, El último caballo es una invitación a revivir una época en la que el país buscaba su identidad en medio de la transformación.

Imagen de 'El último caballo'.

‘Nunca pasa nada’ (Juan Antonio Bardem, 1963) - Movistar+, FlixOlé

Dirigida por Juan Antonio Bardem, Nunca pasa nada (1963) es un retrato introspectivo y crítico de la España provinciana, donde el tedio y el estancamiento social dominan el día a día. La historia sigue a un grupo de personajes atrapados en una pequeña ciudad donde nada parece suceder, salvo la llegada de una actriz francesa que trastoca, momentáneamente, la monotonía del lugar. Bardem, conocido por su cine comprometido socialmente, presenta una visión crítica de una sociedad que se debate entre la modernidad y las convenciones de la época. Con una atmósfera cargada de tensiones invisibles, Nunca pasa nada explora los conflictos morales, la represión y el deseo de cambio, elementos que caracterizan a gran parte de la obra de Bardem. Esta película puede verse en Movistar+ y FlixOlé, y es una excelente opción para quienes buscan una inmersión en el cine de autor español.

Imagen de 'Nunca pasa nada'.

‘Asignatura pendiente’ (José Luis Garci, 1977) - FlixOlé

Asignatura pendiente (1977) de José Luis Garci se estrenó en una España que acababa de salir de la dictadura franquista y es uno de los primeros filmes en abordar los cambios que se avecinaban en la sociedad española. La trama sigue a dos antiguos amantes que, tras muchos años, se reencuentran en un momento de sus vidas en que sus prioridades han cambiado. A través de ellos, Garci explora temas como el amor, la libertad y la búsqueda de la identidad en una sociedad que recién comenzaba a experimentar una apertura política y cultural. La película, disponible en FlixOlé, es considerada una de las más emblemáticas de la transición española, tanto por su temática como por su enfoque emotivo y realista.

Imagen de 'Asignatura pendiente'.

‘Patrimonio nacional’ (Luis García Berlanga, 1981) - Movistar+, FlixOlé

Luis García Berlanga, maestro de la sátira y el humor ácido, ofrece en Patrimonio nacional (1981) una visión mordaz de la aristocracia española y su lucha por adaptarse a los nuevos tiempos. Segunda entrega de la trilogía que comenzó con La escopeta nacional, esta película se centra en la familia Leguineche, quienes intentan reintegrarse a la alta sociedad tras la restauración de la democracia en España. Berlanga utiliza el humor para subrayar las contradicciones y los anacronismos de una clase que intenta mantener sus privilegios en un contexto social y político en transformación. Disponible en Movistar+ y FlixOlé, Patrimonio nacional sigue siendo un referente del cine español por su estilo crítico y su reflejo de las complejidades de la transición democrática.

Imagen de 'Patrimonio Nacional'.

‘Manolito gafotas’ (Miguel Albaladejo, 1999) - Amazon, Netflix, FlixOlé

Inspirada en la popular serie de libros de Elvira Lindo, Manolito gafotas (1999) de Miguel Albaladejo ofrece una mirada humorística y entrañable de la vida en un barrio de clase obrera en Madrid a través de los ojos de un niño. Manolito, el protagonista, es un chico curioso y entrañable que reflexiona sobre los problemas de su familia, sus amigos y su escuela con una visión a la vez ingenua y astuta. Esta película, disponible en Amazon, Netflix y FlixOlé, representa la vida cotidiana de las familias trabajadoras en España a finales de los 90 y ha resonado con varias generaciones por su retrato auténtico y entrañable de la infancia y sus pequeños desafíos.

Imagen de 'Manolito gafotas'.

‘La vida mancha’ (Enrique Urbizu, 2003) - Netflix, FlixOlé

La vida mancha (2003) de Enrique Urbizu es un drama oscuro que explora temas como la culpa, el sacrificio y las segundas oportunidades. La trama gira en torno a dos hermanos —interpretados por José Coronado y Juan Sanz— con un pasado complicado que vuelven a encontrarse en un contexto de precariedad, juegos de cartas y muchos dilemas morales. Urbizu, conocido por su habilidad para construir atmósferas cargadas de tensión y personajes complejos, ofrece una historia que reflexiona sobre las cicatrices del pasado y la difícil relación entre el perdón y la redención. Disponible en Netflix y FlixOlé, La vida mancha destaca como una muestra del cine español más introspectivo y cercano al thriller psicológico, ofreciendo una mirada cruda y emocional sobre las relaciones familiares.

José Coronado en 'La vida mancha'.

‘La innocència’ (Lucía Alemany, 2019) - Amazon

La directora Lucía Alemany aporta una voz fresca al cine español contemporáneo con La innocència (2019), un retrato de la adolescencia en un entorno rural. La historia sigue a Lis (Carmen Arrufat), una joven que enfrenta las limitaciones y presiones de crecer en una pequeña localidad donde las tradiciones pesan sobre cualquier intento de cambio. Inspirada en experiencias autobiográficas, Alemany explora temas de identidad, género y libertad, logrando plasmar la intensidad y complejidad de la adolescencia. Con una sensibilidad y autenticidad que pocas veces se ven en el cine, La innocència, disponible en Amazon, representa una de las nuevas apuestas del cine español por las narrativas íntimas y la representación de realidades diversas.

Imagen de 'La inocencia', de Lucía Alemany.