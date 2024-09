Un atentado y cinco abogados muertos en el despacho fundado por Manuela Carmena: así fue la matanza de Atocha, la historia real de la serie ‘Las abogadas’

Irene Escolar como Manuela Carmena en 'Las abogadas'

Ya no es alcaldesa de Madrid, pero sigue siendo parte importante del pasado de la ciudad. Manuela Carmena, antes que política fue abogada, y esa es una faceta que no todo el mundo conoce, cuando lo fue durante una época de lo más importante en la historia no ya de la capital sino del país entero. Empezó siendo muy joven, en los últimos años del franquismo, y a pesar de su precocidad estuvo presente en algunos de los acontecimientos claves que ahora son plasmados en la pantalla con Las abogadas, la nueva serie de RTVE que se centra en Carmena y en sus compañeras de causa.

La serie cuenta las peripecias de Lola González, Paquita Sauquillo, Cristina Almeida y la propia Manuela Carmena, cuatro jóvenes abogadas que serían clave en el devenir de los últimos años del franquismo y el inicio de la Transición española. La serie se centra en un episodio muy concreto de la historia negra de Madrid, como fue la Matanza de los abogados de Atocha, que tuvo lugar en enero de 1977 y en la que estuvieron involucradas varias de las protagonistas de la serie, en concreto Lola González y Carmena.

La primera fue una de las principales afectadas, si bien Paquita Sauquillo perdió también a su hermano, Francisco Javier Sauquillo, durante el suceso. Todo comenzó alrededor de las 22:30 de la noche en el despacho de abogados laboralistas, ubicado en el número 55 de la calle Atocha. Allí se metieron dos hombres de un grupo de extrema derecha armados y acompañados de un tercero cuyo objetivo era cortar los cables para evitar cualquier comunicación. Aunque iban en busca de Joaquín Navarro Fernández, secretario general del Sindicato de Transportes de CC. OO. en Madrid, no dudaron en asesinar a sangre fría a los allí presentes, entre ellos Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.

Imagen de 'Las abogadas'

“Es una deuda con los que mataron”

La propia Manuela Carmena recordaba el suceso en la radio a cuenta de la serie, recordando como un golpe de suerte evitó que ella estuviera presente, al haberse trasladado a un despacho a escasos metros pero en otro edificio. ‘Lo que he pensado siempre, es una especie de deuda con los que mataron, con los que luego fueron muriendo a consecuencia de las heridas. No me tocó de puro milagro’’, comentaba la exalcaldesa. ‘Yo me acababa de marchar del despacho y lo primero que hice fue llamar a mi hermana mayor, que tenía mucha confianza con ella. Y me dijo ’llama a papá porque van a dar la noticia y va a pensar que te ha pasado algo a ti’', desvelaba Carmena.

Aunque la serie aun no ha confirmado su fecha de estreno por un pequeño lío en la parrilla de RTVE, se espera que Las abogadas llegue muy pronto a La1 para narrar la historia de Carmena y sus otras compañeras. En la serie la abogada y posterior alcaldesa está interpretada por Irene Escolar, mientras que los otros papeles principales recaen sobre Elisabet Casanovas (Cristina Almeida), Lola González (Paula Usero) y Almudena Pascual (Paquita Sauquillo).

Tráiler oficial de 'Las abogadas', la nueva serie de RTVE.