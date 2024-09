‘Rebel Ridge’, la historia de un ciudadano ejemplar contra la policía corrupta que triunfa en Netflix

Un exmilitar se abre camino a través de una red de corrupción en un pequeño pueblo cuando el intento de pagar la fianza de su primo se convierte en un enfrentamiento violento con el jefe de policía local. Él no comenzó la pelea, pero la terminará.(Crédito: Netflix)

Cada día, cada semana y cada mes se estrenan en plataformas miles de títulos. Netflix es probablemente la que más actualiza su catálogo, con nuevas producciones añadidas a su catálogo cada vez con mayor frecuencia para dar con la tecla de qué está buscando su audiencia. No obstante, con su último éxito no solo ha dado con la tecla de lleno, sino que además ha puesto en escena a uno de los directores más interesantes de los últimos años y, de paso presentado en sociedad a un actor al que seguramente muchos querrán ver en próximas producciones.

Hablamos de Rebel Ridge, la película que Netflix estrenó el pasado fin de semana y que no ha tardado en situarse como la número 1 entre lo más visto de la plataforma. Hay muchas razones que encierran el porqué de su éxito, pero la más sencilla no es otra que porque es una gran película, pero aun así hay muchos aspectos a destacar de este thriller con ecos de películas como Un ciudadano ejemplar, Copland, Dragged across concrete y otras tantas que exploran la corrupción policial desde la mirada de inocentes. En el caso de esta película hay un claro inocente, aunque eso no significa que no pueda ejercer la fuerza para defenderse.

El filme arranca con la llegada de un misterioso joven a un pequeño pueblo de la América profunda. En apenas unos minutos, el exmarine Terry Richmond (Aaron Pierre) se ve sumido en una auténtica pesadilla. La policía le detiene y le incauta sus pertenencias, entre ellas una bolsa llena de dinero con el que pretendía pagar la fianza de su primo antes de que se lo llevasen a la cárcel. Pero los agentes de la ley se aprovechan de él y lo dejan ir con una amonestación, pero sin un dinero que requisan para su propio beneficio. Lejos de darse por vencido y ante la injusticia sufrida, Terry empieza una cruzada contra la policía y el sheriff (Don Johnson) en particular para destapar la corrupción del pueblo y de paso hacer justicia.

El director detrás de esta gran película no es otro que Jeremy Saulnier, guionista y director autor de películas como Green Room o Blue Ruin, con la que triunfó y se dio a conocer en el Festival de Cannes hace poco más de diez años. Las películas de Saulnier siempre han estado acotadas a pequeños espacios -en Green Room literalmente en el backstage de un concierto- tanto como a una violencia muy seca y explícita, pero con esta película ha querido ir un paso más allá.

Don Johnson y Aaron Pierre en 'Rebel Ridge'

A fuego lento

Porque más allá de la incipiente tensión y de la fuerza bruta que entrañan sus personajes, Rebel Ridge es ante todo una exposición del sistema burocrático estadounidense y de cómo ciertos procesos policiales se pueden ver trampeados si se tiene la perversidad para hacerlo. En el caso del filme, la aún presente corruptela de los más bajos estamentos policiales sirve como excusa para representar como el sistema en gran medida protege a este tipo de agentes, y de cómo a veces no queda otro remedio que cobrarse la jusiticia por uno mismo para encontrar solución.

A ello ayuda, que duda cabe, el hecho de que el protagonista sea exmarine y experto en artes marciales, algo que sorprende por completo a los agentes de policía del pueblo. Terry es nada menos que instructor de MCMAP (Marine Corps Martial Arts Program), pero no es el único as que tiene guardado bajo la manga. Como tampoco el propio Saulnier, quien combina hábilmente la trama más política y burocrática a través del personaje de Ana Sophia Robb con el thriller más puro, filmando con gran maestría las secuencias de acción pero sin demostrar un gusto por la violencia tan explícito como el de sus anteriores trabajos. La película se toma su tiempo para hacer estallar a su protagonista, y cuando lo hace, esa violencia está lejos de la espectacularización de otras cintas de corte similar, lo cual hace más especial a Rebel Ridge.

Todo ello hace que sin duda sea una película a tener en cuenta, tal y como sucede con sus protagonistas. Si bien Don Johnson es un habitual de este tipo de cine desde que protagonizase la serie Corrupción en Miami, Rebel Ridge ha puesto en primer plano al joven actor Aaron Pierre. Ya se le había podido ver de fondo en producciones como The Morning Show, El ferrocarril subterráneo o Tiempo, de M. Night Shyamalan, pero con su primer gran papel como protagonista ha demostrado estar a la altura. El actor dará vida próximamente nada menos que a Malcolm X en una serie en torno a la relación del activista con Martin Luther King, pero también tiene entre manos la película Blade, en la que participará junto a Mahershala Ali.