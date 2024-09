La única actriz negra en ganar el Oscar lamenta la falta de diversidad: “Entristezco cada año”

Gracias a su trabajo en "Monster’s Ball", Halle Berry fue la primera ganadora afroamericana de un Oscar en la categoría de Mejor actriz. (Créditos: Lionsgate)

La actriz Halle Berry mostró su preocupación persistente por la falta de diversidad en los Premios Oscar. Berry, quien en 2002 se convirtió en la primera y hasta ahora única mujer negra en ganar el Oscar a mejor actriz protagonista, se ha manifestado nuevamente sobre este asunto. Pese a que han pasado más de veinte años desde su victoria por la película Monster’s Ball, esta brecha en el reconocimiento de mujeres negras sigue sin cerrarse. “Sigo muy molesta por el hecho de que ninguna mujer negra me haya seguido ganando el Oscar a mejor actriz protagonista, me entristece constantemente año tras año. Y desde luego que no se debe a que no haya habido nadie que lo mereciera”.

Berry ganó el Oscar por su interpretación en el drama dirigido por Marc Forster, en el cual compartió protagonismo con Billy Bob Thornton y Heath Ledger. Michelle Yeoh, por su actuación en Todo a la vez en todas partes, es la única otra actriz de origen asiático que ha recibido el galardón en estos años. A lo largo de la entrevista, Berry denunció que la falta de ganadoras negras no responde a una ausencia de talento. De hecho, mencionó varios ejemplos de actrices que podrían haber sido reconocidas por sus interpretaciones. Andra Day, nominada por Los Estados Unidos contra Billie Holiday, y Viola Davis, por La madre del blues, son algunas de las actrices citadas. Pese a que Davis ganó un Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto por Fences, no ha logrado obtener el reconocimiento como mejor actriz protagonista.

Años atrás, en un encuentro con Variety, Berry ya había señalado esta problemática, mencionando las destacadas actuaciones de Cynthia Erivo en Harriet, en busca de la libertad y Ruth Negga en Loving. La estrella de Monster’s Ball que triunfa ahora en Netflix con El sindicato también enfatizó que esta situación triste y desconcertante no debería seguir ocurriendo, ya que muchas mujeres negras han realizado trabajos excepcionales que merecen ser reconocidos con el premio más prestigioso de la industria cinematográfica. La polémica en torno a la falta de diversidad en los Oscars no es nueva.

Desde el movimiento #OscarsSoWhite, que surgió en 2015, ha habido un creciente clamor por una representación más equitativa. A lo largo de los años, la academia ha implementado algunas medidas para aumentar la diversidad entre los nominados y votantes. Sin embargo, estas acciones no siempre han sido suficientes para acabar con la polémica que resurge cada año.

Halle Berry y Billy Bob Thornton en 'Monster's Ball'

Una voz más que autorizada en materia

Halle Berry ha sido una voz constante en esta lucha por la igualdad dentro de la industria del entretenimiento. Su victoria en 2002 fue vista como un hito. No obstante, la falta de continuidad en el reconocimiento a actrices negras en la categoría principal de los Oscar refleja una carencia que, según Berry, debería ser afrontada y corregida de forma sustancial.

Los Premios Oscar, una de las ceremonias más destacadas del cine internacional, han sido objeto de múltiples críticas por su falta de inclusión racial y de género. Las controversias a menudo se centran en la escasa representación de actores y actrices de color en las nominaciones y la ausencia de mujeres en categorías principales como mejor dirección. Esta realidad no solo se manifiesta en la falta de premios ganados, sino también en el limitado número de nominaciones que estas figuras reciben en comparación con sus contrapartes blancas.

La reacción de Berry se suma a las voces de otros actores y cineastas que han solicitado cambios más profundos y significativos en el seno de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los Oscar. La necesidad de un cambio estructural y de una apertura real que permita la justa consideración de todos los talentos, independientemente de su raza o género, es un tema recurrente en las discusiones sobre la industria cinematográfica.