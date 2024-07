‘El Campeón’, la película que triunfa en Netflix con Dani Rovira y el Atlético de Madrid como protagonistas

Imagen de 'El campeón'

La temporada de fútbol podría decirse que terminó oficialmente el pasado domingo, con la proclamación de España como campeona de la Eurocopa tras derrotar a Inglaterra en la final. Un mes antes lo había hecho como tal la temporada 2023-2024, con los sucesivos finales de la Liga española y la Champions League, ambos con el Real Madrid como vencedor. El verano suele ser la única época libre de fútbol, tanto como alivio para los que no les gusta como descanso para los que sí. No obstante, los que aún se hayan quedado con ganas de un poco más han encontrado la solución en Netflix.

La plataforma estrenó el otro día El Campeón, una película de lo más futbolera, pero que va mucho más allá del gol. Protagonizada por Dani Rovira, la película cuenta la historia de un joven profesor de universidad con una serie de problemas personales y económicos que lo empujan a aceptar un curioso trabajo. Álex (Rovira) se convierte de la noche a la mañana en el profesor de Diego, una joven estrella del fútbol que acaba de ser expulsado por varios partidos y presenta severos problemas de conducta. Álex le será asignado como su ‘coach’ particular para revertir la situación, aunque el camino no será en absoluto fácil: ni el futbolista está dispuesto a que le digan lo que tiene que hacer ni el profesor a hacerlo.

Dirigida por Carlos Therón (Lo dejo cuando quiera, Operación Camarón), la película cuenta además de con Dani Rovira con un elenco lleno de caras conocidas y una gran promesa. Al actor de Ocho apellidos vascos le acompañan Pablo Chiapella, el incofundible Amador Rivas en La que se avecina que da vida al padre y agente del futbolista, pero también Luis Fernández (Los protegidos), Cintia García (Las leyes de la frontera) o sobre todo Marcel Serrano, más conocido como SWIT EME, quien da vida al joven Diego. Serrano es conocido por su faceta musical como artita de hip hop, pero con El campeón ha dado el salto también al mundo de la actuación.

Dani Rovira en 'Campeón'

No basada en hechos reales... ¿o sí?

No obstante, lo más llamativo de la película no es solo la presencia de Dani Rovira o el fulgurante debut de Serrano, sino una tercera presencia que es la que hace realmente la diferencia. Hablamos del Atlético de Madrid, el club en el que milita al protagonista de la película y que está presente a lo largo de todo el filme. Es raro ver a un club tan involucrado en un producto audiovisual puramente de ficción, y probablemente no se veía algo así desde la película Gol 2: viviendo el sueño, en el que el club protagonista era precisamente su vecino, el Real Madrid. Pero es que El campeón indaga además en algunas de las problemáticas del futbolista moderno, como es su implicación en redes sociales y como estas pueden afectar a su rendimiento en el campo.

Como tal la película no está basada en hechos reales ni toma por caso ningún futbolista en concreto, pero es fácil rastrear algunos de los parecidos del joven Diego. La propia Netflix ha estrenado estos días una serie documental llamada La Liga: Más allá del gol en la que se puede ver a varios futbolistas con patrones similares. El delantero del Fútbol Club Barcelon Ferrán Torres es uno de los que se puede ver junto a varios mentores y asesores, así como expresando públicamente lo mucho que le afectan las redes sociales. Por su parte, el centrocampista del Athletic Club Oihan Sancet también vive una situación parecida a la de Diego, con varias expulsiones por comportamiento violento que lo alejan del terreno de juego.

Por otro lado, hay un tercer jugador con el que las conexiones también pueden ser más que evidentes, y ese es Álvaro Morata. La vinculación con el Atlético de Madrid y el hecho de que sea el delantero referencia del club, además de español, ya son pista suficiente, pero su hermanamiento con la afición es una seña más. El propio delantero ha vivido sus más y sus menos con la afición debido a su pasado madridista y, aunque en la película no se hace referencia alguna al posible pasado de Diego, sí se hacen alusiones a un posible traspaso, algo que siempre ha rodeado al exdelantero del Chelsea, Juventus o Real Madrid. A la espera de lo que suceda con el delantero real, la historia de Diego puede descubrirse en Netflix, donde El Campeón no ha tardado en situarse entre lo más visto de la plataforma. La fiebre por el fútbol continúa después de la Eurocopa.