Pedro Calles: "Hay que analizar la adversidad y ver cuál puede ser la solución para ganar"

Salvador Martínez Mas

Berlín, 26 jun (EFE).- El técnico cordobés Pedro Calles, que ha ganado la liga de baloncesto de Alemania con su club, el Alba de Berlín, en un triunfo histórico frente al Bayern Múnich, se ha mostrado en una entrevista con EFE como un entrenador acostumbrado a superar adversidades para ganar, algo clave en su éxito en el banquillo berlinés.

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En la sede del Alba Berlín, equipo del que tomó las riendas en marzo de 2025, Calles ha reflexionado este viernes sobre cómo su acceso al cargo de primer entrenador en el club berlinés fue "inesperado", tras la destitución de Israel González, y cómo, desde entonces, tuvo que afrontar problemas.

"El club salió del paraguas Euroliga, que es la máxima competición aquí en Europa, también hubo una gran reducción de presupuesto y también el club se tuvo que deshacer de algunos contratos en vigor", señaló Calles al aludir a cómo terminó el equipo la pasada campaña y cómo afectó eso a la planificación de una temporada en la que este técnico de 42 años ha levantado el título liguero contra todo pronóstico.

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En el quinto partido de la final de la Bundesliga de baloncesto, los hombres de Calles se impusieron por 81-84 en Múnich al club de la capital bávara.

Calles, que anteriormente pasó por los banquillos alemanes de los equipos de Artland, Vechta, Oldemburgo y Hamburgo, se apuntó con ese triunfo una victoria histórica para el baloncesto germano.

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Fue la primera vez en la historia de la liga alemana que un visitante ganó un quinto partido decisivo.

El entrenador cordobés sostuvo que centró su trabajo en que su equipo creciera durante la temporada.

En la campaña regular, el Alba de Berlín terminó segundo con 24 victorias y 10 derrotas, tras el Bayern Múnich (29-5), y con una gestión enfocada en analizar "el por qué de la adversidad y cuál puede ser la solución" a los problemas.

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Frente al Bayern Múnich, un equipo que cuenta con seis internacionales con Alemania, Calles supo cómo sacar a los muniqueses de su "zona de confort".

"Ellos se encuentran a nivel competitivo, jugando en la Euroliga, que supone un gran número de partidos, con poco descanso", mientras que su equipo tenía "un prisma opuesto, con un baloncesto de un ritmo más alto", explicó Calles.

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"Si nosotros conseguimos imponer nuestro estilo no nos obligaba a hacer muchos ajustes tácticos, porque ya si obligamos al Bayern Múnich a jugar nuestro estilo, lo sacábamos más de su zona de confort", añadió.

Calles logró, según arrojan las estadísticas de la temporada, un equipo que él mismo califica de "coral", con indicadores como la anotación muy repartida.

"Necesitamos de la aportación del gran número de la plantilla para poder alcanzar nuestra mejor versión. Y quizá eso ha sido también una de nuestras fortalezas en la final", reflexionó.

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Esta temporada, el base Jack Kayil fue el máximo anotador del equipo con un promedio de 12,4 puntos por partido, mientras que, por ejemplo, en el Bayern Múnich, el escolta Andreas Obst terminó la temporada con 16,5 puntos por duelo.

Precisamente Kayil fue elegido esta semana número 39 del 'Draft' por los Houston Rockets, aunque terminará en los New York Knicks, campeones de la NBA esta temporada.

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Perder a su estrella de 20 años no es algo que lamente Calles.

"No es una mala noticia", sino "algo que habla muy bien de nuestro trabajo", defendió Calles, que reconoció que también "duele ver a un chico tan joven de tu programa salir y que no lo pueda seguir disfrutando, pero hay que entender que esto es parte del proceso", apuntó.

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Según Calles, en el club berlinés están "contentos" con la decisión de Kayil y el propio técnico ya confiesa tener la mirada puesta en la próxima campaña.

"El rendimiento exige pasar página. Vengo de estar reunido con el director deportivo porque en el rendimiento no es reaccionar, es anticipar", reconoció con la mente puesta en la "concepción de la plantilla de la temporada que viene", tras "unos días de celebración" por el título liguero. EFE

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