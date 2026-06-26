Cortada la autovía A-231 en León por un incendio en la mediana que ha calcinado un turismo

León, 26 jun (EFE).- Un incendio originado en la maleza de la mediana de la A-231, a la altura del municipio leonés de Santas Martas, ha obligado a cortar el tráfico esa autovía en sentido León y ha afectado a un turismo, sin que por el momento se hayan registrado heridos, según han informado los servicios de emergencia.

Poco antes de las cuatro y media de este viernes, el centro de emergencias 1-1-2 ha recibido alrededor de sesenta llamadas alertando de las llamas, que se estaban propagando con rapidez desde la mediana a ambos lados de la circulación entre los kilómetros 16 y 17 de la citada autovía.

El incendio ha generado además una densa columna de humo que dificulta la visibilidad en la zona.

Como consecuencia del avance del fuego y el humo, la circulación en sentido León ha tenido que ser cortada al tráfico.

Asimismo, varios conductores han alertado de que el incendio ha alcanzado a un turismo que se encontraba a la altura del kilómetro 14 de la misma vía, aunque ninguna persona ha resultado herida.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de León y personal del Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente para trabajar en la extinción del fuego y regular el tráfico.

De igual modo, ante la proximidad del incendio con las líneas de tren, se ha dado aviso al Centro de Protección y Seguridad de Adif por prevención. EFE