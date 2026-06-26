Espana agencias

Charly Pérez seguirá en el Bada Huesca la próxima temporada

Google icon

Huesca, 26 jun (EFE).- El extremo derecho Charly Pérez continuará en la plantilla del Bada Huesca la próxima temporada, su cuarta campaña en la entidad y que le ha llevado a ser uno de los capitanes del grupo.

"Que el club siga confiando en mí una temporada más es algo bonito, algo especial y todo un reto. Significa llevar la responsabilidad de un club y una afición de volver a la máxima categoría", ha asegurado Pérez.

El ilicitano empieza así un nuevo curso que resulta "todo un reto y la ilusión de devolver la emoción a una ciudad, disfrutar del mejor balonmano y que el equipo, la entidad y la ciudad vuelvan a la liga Asobal".

PUBLICIDAD

Además, para el jugador "seguir vistiendo la camiseta del Bada Huesca un año más es algo ilusionante".

También continuará el extremo izquierdo Ian Moya, que quiere seguir para que el equipo oscense vuelva a la máxima categoría del balonmano nacional cuanto antes y se espera que dos o tres jugadores más renueven con el Bada.

A falta de poco más de un mes para volver al trabajo, tienen claro ambos efectivos que los objetivos principales son generar un grupo con carácter y personalidad dentro y fuera de la pista que represente los valores del Bada Huesca, estar en la parte alta de la tabla y luchar por el ascenso.

PUBLICIDAD

mp/mds/apa

1010601

Más Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Doce detenidos por dos agresiones homófobas en Palencia: golpearon y humillaron a las víctimas en un parque tras quedar con un “cebo” mediante una aplicación

Los ataques tuvieron lugar en septiembre de 2025, en dos días diferentes, y en ellos participaron siete menores

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

El Tribunal de Cuentas ha pedido al Ejecutivo pasar a un sistema de transferencias corrientes asignadas en los Presupuestos Generales

La familia real noruega tiene un jugador favorito en el Mundial 2026: Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra

El futbolista participó en uno de los torneos de la finca real de Skaugum mano a mano con los herederos de Noruega