Charly Pérez seguirá en el Bada Huesca la próxima temporada

Huesca, 26 jun (EFE).- El extremo derecho Charly Pérez continuará en la plantilla del Bada Huesca la próxima temporada, su cuarta campaña en la entidad y que le ha llevado a ser uno de los capitanes del grupo.

"Que el club siga confiando en mí una temporada más es algo bonito, algo especial y todo un reto. Significa llevar la responsabilidad de un club y una afición de volver a la máxima categoría", ha asegurado Pérez.

El ilicitano empieza así un nuevo curso que resulta "todo un reto y la ilusión de devolver la emoción a una ciudad, disfrutar del mejor balonmano y que el equipo, la entidad y la ciudad vuelvan a la liga Asobal".

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Además, para el jugador "seguir vistiendo la camiseta del Bada Huesca un año más es algo ilusionante".

También continuará el extremo izquierdo Ian Moya, que quiere seguir para que el equipo oscense vuelva a la máxima categoría del balonmano nacional cuanto antes y se espera que dos o tres jugadores más renueven con el Bada.

A falta de poco más de un mes para volver al trabajo, tienen claro ambos efectivos que los objetivos principales son generar un grupo con carácter y personalidad dentro y fuera de la pista que represente los valores del Bada Huesca, estar en la parte alta de la tabla y luchar por el ascenso.

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