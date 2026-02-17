Espana agencias

Vox saca pecho de su ofensiva judicial contra "este Gobierno corrupto": "El futuro de Sánchez pasa por el banquillo"

Vox ha querido destacar este martes su oposición a la "corrupción" según el partido de Santiago Abascal "rodea" al presidente, Pedro Sánchez, y se congratula de mantener "una ofensiva judicial continua" desde hace "dos años".

Así ha reaccionado en una nota de prensa difundida este lunes tras conoces las nuevas informaciones que ha publicado El Confidencial que apuntan a una presunta trama de influencias de Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, vinculada a Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y República Dominicana.

El partido ha resaltado la labor que viene realizando en las causas judiciales que afectan al Ejecutivo, personándose como acusación popular en la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente, y con un "papel activo" en el 'caso Koldo' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.

Vox ha asegurado que esta "estrategia" no han supuesto "acciones puntuales", sino "continuadas" para "depurar todas las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse". Y añade que no tienen "ninguna duda" de que "el futuro del presidente Sánchez pasa por el banquillo de los acusados".

Finalmente, el partido ha insistido en que la "corrupción" del Ejecutivo "mata" y asegura que "llegarán hasta el final" ejerciendo la acusación popular y "promoviendo todas las acciones legales necesarias hasta que se conozca la verdad".

