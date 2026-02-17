Tres familias son realojadas en un hotel tras el incendio en Manlleu

Madrid, 17 feb (EFE).- Tres familias fueron realojadas este martes en el Hotel Torres tras el incendio producido en la localidad de Manlleu (Barcelona) que se cobré este lunes la vida de cinco personas.

"Fin prealerta por el incendio en la calle Montseny de Manlleu. Tres familias han sido realojadas en el Hotel Torres Manlleu y el resto han regresado al edificio", afirmó Protección Civil de Cataluña en la red social 'X'.

El incendio, producido en un trastero habilitado como vivienda en la calle Montseny, deja cinco fallecidos y cuatro heridos de carácter leve.

El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a las 19:00 horas de este martes frente al consistorio. EFE