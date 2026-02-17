Espana agencias

Mañueco anuncia "impuestos cero" para vivir y emprender en el medio rural de CyL

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado una política fiscal de "impuestos cero" para la transmisión de vivienda, la adquisición de locales para abrir negocios y el relevo en explotaciones agrarias prioritarias en el medio rural, una medida que ha definido como "contundente" y destinada a facilitar que se pueda "vivir y emprender en los pueblos".

Así lo ha avanzado durante un acto organizado por 'Nueva Economía Fórum', en el que ha subrayado que Castilla y León ya es "pionera" en una fiscalidad "favorable" al mundo rural y que ahora quiere "dar un paso más allá". Según ha precisado, esta rebaja fiscal beneficiará al 97 por ciento de los municipios de la Comunidad.

El candidato 'popular' ha explicado que la medida tiene el objetivo de "revitalizar la vida en el mundo rural", generar más actividad económica y favorecer que "más gente, especialmente los jóvenes", se instale en los pueblos.

DEDUCCIONES EN EL IRPF E INCENTIVOS FISCALES

Asimismo, ha señalado que esta rebaja se complementará con deducciones en el IRPF que ya están en vigor y con incentivos fiscales adicionales, dentro de una estrategia más amplia para fijar población y fortalecer el tejido productivo rural.

Por ello, Mañueco ha enmarcado la iniciativa dentro de un proyecto político basado en "menos ruido y más resultados" y en "menos propaganda y más proyectos concretos", y ha avanzado que continuará presentando nuevas medidas en los próximos días.

Por último, Mañueco ha afirmado que se presenta con un "proyecto de futuro" que aspira a situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir".

