Los fallecidos en el incendio de Manlleu (Barcelona) son cinco adolescentes

Barcelona, 17 feb (EFE).- Los fallecidos en un incendio declarado anoche en un edificio de Manlleu (Barcelona) son cinco adolescentes, aunque por el momento no se ha determinado sus edades, ya que se está a la espera de su plena identificación, han informado a EFE los Bomberos de la Generalitat.

Según estas fuentes, la identificación se completará durante esta mañana, ya que alguno de los cuerpos estaba calcinado, aunque se tiene la certeza de que todos ellos eran jóvenes, y algunos podrían ser menores de edad.

Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que los jóvenes se encontraban anoche en una zona de trasteros en la azotea de un edificio de la calle Montseny de Manlleu ni las causas del incendio, que investigan los Mossos d'Esquadra.

Aunque en un principio se informó de que el trastero donde se declaró el fuego estaba habilitado como vivienda, esta circunstancia todavía se tendría que confirmar.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21.10 horas después de que varios residentes llamaran al 112 avisando del incendio en el piso superior de un edificio de cinco plantas y la presencia de humo en la escalera.

Los Bomberos activaron hasta 13 dotaciones que, a su llegada, encontraron el edificio totalmente desalojado.

El incendio ya se dio por extinguido a las 21.41 horas y fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria.

Los bomberos agilizaron al máximo los trabajos de búsqueda de personas y, en el trastero, se encontraron cuatro cuerpos más.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico.

Otras cuatro personas sufrieron heridas leves a consecuencia del siniestro. Tres recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias y la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana, se ha hecho cargo del esclarecimiento de las causas del siniestro.

Por su parte, la Policía Local prestó apoyo inmediato a los vecinos que salieron del edificio, alarmados por el humo de la escalera.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se desplazó a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira, tras este siniestro. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por la muerte de estas cinco personas en Manlleu y en un mensaje en la red social 'X' ha trasladado su pésame a "sus familiares y amistades" mientas ha deseado una rápida recuperación a los heridos.

El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a las 19:00 horas de este martes frente al consistorio.

