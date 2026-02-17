Feijóo llama a Vox a no "fracturar" la mayoría de cambio: "España se cae a pedazos y hay que llevarla al primer mundo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a Vox --sin citar explícitamente a este partido-- a que no "fracture" la mayoría de cambio que ha salido de las urnas porque los ciudadanos están "haciendo su parte para el cambio" y no pueden permitir que "fallen los partidos".

Feijóo ha asegurado que "hoy", como en 1978 cuando se aprobó la Constitución, vuelven a tener "una misión histórica" porque España se echa a perder "por la división de un gobierno irresponsable" y "se hunde en estándares democráticos". "España se cae a pedazos y hay que volver a llevarla al primer mundo", ha manifestado.

El líder del PP ha subrayado que, como entonces, el pueblo español "está empujando para que así sea". "La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos", ha avisado, en medio de las negociaciones del PP y Vox para llegar a un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón y que han evidenciado choques en el caso extremeño.

Así se ha pronunciado Feijóo en la presentación del desayuno informativo del presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que ha organizado Nueva Economía Fórum, al que han asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el regidor de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otros.