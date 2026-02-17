Espana agencias

Feijóo llama a Vox a no "fracturar" la mayoría de cambio: "España se cae a pedazos y hay que llevarla al primer mundo"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado a Vox --sin citar explícitamente a este partido-- a que no "fracture" la mayoría de cambio que ha salido de las urnas porque los ciudadanos están "haciendo su parte para el cambio" y no pueden permitir que "fallen los partidos".

Feijóo ha asegurado que "hoy", como en 1978 cuando se aprobó la Constitución, vuelven a tener "una misión histórica" porque España se echa a perder "por la división de un gobierno irresponsable" y "se hunde en estándares democráticos". "España se cae a pedazos y hay que volver a llevarla al primer mundo", ha manifestado.

El líder del PP ha subrayado que, como entonces, el pueblo español "está empujando para que así sea". "La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos", ha avisado, en medio de las negociaciones del PP y Vox para llegar a un acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón y que han evidenciado choques en el caso extremeño.

Así se ha pronunciado Feijóo en la presentación del desayuno informativo del presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que ha organizado Nueva Economía Fórum, al que han asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el regidor de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otros.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Carlsen, primer campeón mundial de ajedrez estilo libre

Infobae

Mañueco anuncia "impuestos cero" para vivir y emprender en el medio rural de CyL

Mañueco anuncia "impuestos cero" para

Corberán: “Lo importante no es Carlos Corberán, es el Valencia Club de Fútbol”

Infobae

Ström repite, le roba el protagonismo a Prevc y gana el primer oro en el trampolín largo

Infobae

El argentino Larocca vuelve a repetir victoria en el Gran Premio en el Sunshine Tour

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil encuentra caballos

La Guardia Civil encuentra caballos muertos y hasta 60 ejemplares con signos de falta de alimentos y enfermedades sin tratar en Zaragoza

Junts votará en contra de la tramitación de la ley para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos

Un padre consigue reducir la pensión de alimentos de sus hijas tras perder su empleo por dificultades cognitivas

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027