El PP no cree que a Vox "se le ocurra pedir la cabeza" de Guardiola e ir "contra la voluntad de los extremeños"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se refirió al amplio respaldo obtenido en las urnas por María Guardiola en Extremadura, recordando que la candidata del PP recibió el 43% de los votos, una cifra que, según señaló, representa una ventaja significativa sobre el resto de los partidos. Durante una intervención en los pasillos del Congreso, Muñoz destacó que en situaciones similares, como la de Juanma Moreno en Andalucía, porcentajes cercanos han permitido garantizar mayorías de gobierno. Este contexto marcó su afirmación principal respecto a las tensiones surgidas en las últimas semanas entre el Partido Popular de Extremadura y Vox, según consignó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, Muñoz restó probabilidad a que Vox solicite un cambio en la presidencia de la Junta de Extremadura y puso en relieve que sería difícil justificar una petición de relevo “cuando ha sacado un 43%, ha duplicado al segundo y casi ha triplicado al tercero”. Al plantearse el escenario hipotético de que Vox reclame la dimisión de Guardiola, la portavoz popular subrayó que no puede “hablar de futuribles” y enfatizó la contundencia del respaldo obtenido por el Partido Popular en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

La dirigente del PP sostuvo que, en su opinión, ningún grupo político debería actuar “contra la voluntad de los extremeños que acaban de votar”, en referencia a los resultados de los comicios y el mensaje enviado por los electores, quienes han rechazado la opción de un ejecutivo autonómico liderado por la izquierda. Recalcó que los ciudadanos manifestaron de forma clara su preferencia por un gobierno de signo conservador encabezado por Guardiola, en un contexto marcado por desacuerdos públicos y cruces de declaraciones entre el PP y Vox durante las semanas posteriores a las elecciones.

El medio Europa Press añadió que la dirección nacional del Partido Popular, a través de la vicesecretaria Carmen Fúnez, solicitó que las negociaciones entre ambas formaciones se conduzcan con discreción y hagan “menos ruido en los medios”, en un intento de reducir la confrontación pública y favorecer un ambiente adecuado para el debate.

Muñoz insistió en la necesidad de asumir el mandato surgido de las urnas y afirmó que el principal objetivo debe consistir en conformar un gobierno regional estable donde queden reflejadas las aspiraciones mayoritarias de los votantes. Señaló que es fundamental “trabajar para dar un Gobierno a Extremadura” y reiteró su convicción de que Vox no buscará fórmulas que contradigan el resultado electoral.

Diversos dirigentes del Partido Popular han repetido en las últimas jornadas la idea de que el respaldo logrado el 21 de diciembre por María Guardiola legitima la formación de un ejecutivo regional liderado por el PP, argumento que ha marcado el tono de la negociación con Vox y el discurso interno del partido. Por su parte, las diferencias públicas entre ambos partidos se han reflejado en declaraciones y mensajes difundidos en redes sociales, situación que motivó el llamamiento a la prudencia lanzado desde la dirección nacional, recogió Europa Press.

En respuesta a una consulta sobre si el PP estaría dispuesto a valorar la salida de Guardiola como parte de un acuerdo, Muñoz descartó esa posibilidad y señaló que, a su juicio, el sentido del voto de los extremeños constituye “un mandato claro” que ningún grupo debería intentar revertir. Al comparar la situación en Extremadura con la de Andalucía, reiteró que porcentajes similares han servido para consolidar ejecutivos regionales sin discusión sobre el liderazgo.

Durante su intervención, la portavoz popular incorporó datos sobre el reparto de apoyos en las urnas para reforzar la posición de su partido respecto a la negociación con Vox y expresó la idea de que el resultado electoral representa una diferencia definitiva para la estabilidad institucional en la región. Europa Press reportó que, hasta el momento, ninguna fuerza ha solicitado públicamente el relevo en la presidencia de la Junta, aunque las conversaciones entre ambos partidos continúan bajo un clima de tensión mediática.

Las tensiones registradas en la política extremeña se producen tras semanas de especulaciones acerca del futuro de la coalición y de las condiciones para conformar el nuevo gobierno autonómico. La insistencia tanto de Muñoz como de otros dirigentes populares en la necesidad de respetar el resultado de las urnas busca mantener la iniciativa en un contexto donde el respaldo ciudadano se interpreta como un mandato para el liderazgo de María Guardiola.