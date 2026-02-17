Espana agencias

Aumentan a 89 las carreteras afectadas por el temporal, ninguna de la red principal

Guardar

Madrid, 17 feb (EFE).- Un total de 89 carreteras se encuentran afectadas por el temporal de lluvias, hielo y nieve en la mañana de este martes, 38 pertecen a Andalucía y todas corresponden a la red secundaria, según los datos actualizados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:40 horas.

Los cortes de circulación por inundaciones (nivel negro) suman un total de 26, las cuales se concentran en su mayoría en vías autonómicas y provinciales, destacando en Cádiz la A-405R2 en la Estación Férrea, la CA-3110 y la CA-6105, y en Córdoba carreteras como la A-3125, la A-3150 y la CO-8203.

En la red principal no se registran cortes, aunque la A-3125 en Córdoba mantiene el nivel rojo (circulación difícil) que ha presentado durante toda la madrugada del lunes.

Por otra parte, las inundaciones también han provocado el corte total de vías en otras comunidades, especialmente en Castilla-La Mancha, con cuatro carreteras intransitables en Ciudad Real como la CR-4148 y CR-711, así como en Castilla y León, donde la provincia de Soria registra el mayor impacto con nueve tramos cerrados, entre ellos la SO-P-4004 y SO-P-4216.

En Extremadura, la provincia de Badajoz ya no registra cortes totales, aunque mantiene cinco vías en nivel rojo como la BA-074 y BA-162. No obstante, en Cáceres la CC-146, permanece cortada a la altura de Zarza la Mayor.

Respecto a la nieve y el hielo, 15 vías siguen afectadas, de las que 11 están cortadas a la circulación incluyendo la AL-5405 en Almería, la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada), la A-2606 en Huesca y los puertos asturianos LN-8 y SD-2. Asimismo, el uso de cadenas (nivel rojo) es obligatorio en cuatro tramos, destacando la A-2617 en Huesca y la NA-137 en Navarra. EFE

