Agenda gráfica para el día 17 de febrero de 2026

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

-- 09.00 horas. En Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, firma con la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Magdalena Cantero, un convenio marco de colaboración entre el SAS y la AECC en materia de apoyo y acompañamiento de voluntariado, atención psicológica y social.

-- 09.00 horas. En Lucena (Córdoba), el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, participa en la inauguración del XXII Salón del Estudiante de Lucena.

-- 09.15 horas. En Sevilla, la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, atiende a los medios antes de la reunión de la Junta de Fiscales Jefes Provinciales y de Área.

-- 09.30 horas. En Madrid, Mesa del Congreso.

-- 10.00 horas. En Grazalema (Cádiz), la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, visita el municipio y se reúne con el alcalde, Carlos García.

-- En Madrid, ruedas de prensa de los portavoces en el Congreso de los Diputados.

-- 10.30 horas (aprox). En Madrid, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

-- 10.30 horas. En Castellón de la Plana, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la presentación de dos nuevas promociones de viviendas incluidas en el Plan Vive, que se construirán en Castellón.

-- 11.00 horas. En Madrid, Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

-- 11.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se reúnen con la mesa social de pobreza energética. A las 10.45 horas atiende a los medios.

-- 11.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Estratégico de Salud Digital de la Administración autonómica para 2026-2028 para avanzar hacia un modelo sanitario más ágil, personalizado y seguro.

-- 11.00 horas. En Sevilla, el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Javier Fernández, convoca a las alcaldes de 21 municipios de menos de 20.000 habitantes para apoyar proyectos a través del Plan Más Sevilla Turístico.

-- 12.30 horas. En Madrid, los Reyes presiden la celebración del acto institucional "Nuestra constitución más longeva", en el Congreso de los Diputados.

-- 13.00 horas. En Morón de la Frontera (Sevilla), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal del BIEM II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha participado durante las últimas semanas en sus despliegues.

-- 13.00 horas. En Sevilla, el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Javier Fernández, asiste a la ceremonia de botadura de los nuevos barcos dragón que organizan conjuntamente el Club Deportivo Sevilla Dragón y la Asociación Dragonas BCS Sevilla, una entidad orientada a ofrecer soporte a personas con cáncer de mama.

-- 15.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

-- 16.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Senado.

-- 16.30 horas. En Almonte (Huelva), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, participa en la liberación de un ejemplar de lince ibérico en el Espacio Natural de Doñana.

-- 17.30 horas. En Córdoba, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, participa en el debriefing sobre la gestión de la emergencia por el accidente ferroviario en Adamuz.

-- 17.30 horas. En Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla convoca una mesa de trabajo con municipios del Aljarafe para abordar la proyección metropolitana de la línea 2 del metro.

SOCIEDAD

-- 10.00 horas. En Madrid, concentración frente Hospital de la Princesa durante la segunda jornada de la huelga nacional de médicos tras el rechazo frontal al nuevo Estatuto Marco.

-- 12.30 horas. En Bilbao, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, ofrecen declaraciones con motivo del acto bajo el lema "Todo empieza contigo, dena zurekin hasten da", con cerca de un millar de delegados y delegadas con el que el sindicato quiere dar el pistoletazo de salida al periodo de concentración de elecciones sindicales. Posteriormente se celebrará una manifestación.

ECONOMÍA

-- 10.00 horas. En Madrid, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente MDR y CEO de RBE Europa, Borja Hernández de Alba; asisten a la presentación de Restaurant Trends 2026, el gran foro de análisis, investigación y estrategia del sector, organizado por Marcas de Restauración.

-- 10.00 horas. En Madrid, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, presenta sus resultados de 2025 y objetivos 2026 antes de la apertura del mercado.

-- 10.30 horas. En Madrid, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el CEO de Deutsche Bank España, Íñigo Martos, el presidente ejecutivo de Renta 4, Juan Carlos Ureta, y la presidenta de AEB, Alejandra Kindelán, participan en el VI Observatorio de las Finanzas, organizado por el Español-Invertia.

CULTURA

-- 10.00 horas. En Mairena del Aljarafe (Sevilla), la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visita el Conservatorio Elemental de Música 'América Martínez'.

-- 11.00 horas. En Barcelona, rueda de prensa de presentación de la biografía 'Raimon. Aquest jo que jo soc' (Ara Llibres), con el cantante y el autor Miquel Alberola.

-- 11.00 horas. En Manzaneda (Ourense), desfile del Entroido en Manzaneda agrupados en "foliones" de cada aldea y de poblaciones de los municipios vecinos.

-- 12.00 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura la exposición "Eduardo Chillida. Soñar el espacio", organizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Ibercaja.

-- 18.00 horas. En Barcelona, presentación de la exposición por los 50 años de la 1ª huelga de trabajadores municipales de Barcelona y descubrimiento de una placa conmemorativa.

-- 19.00 horas. En Madrid, baile de máscaras para celebrar el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton, con la asistencia de sus protagonistas Luke Thompson, Yerin Ha, Claudia Jessie y Hannah Dodd.

-- 21.00 horas. En Madrid, Nathy Peluso actúa en el Movistar Arena.

DEPORTES

-- 13.00 horas. En Barcelona, acto de presentación de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona.

-- 13.00 horas. En Coslada, Madrid, fotografías de recurso y retratos de la entrevista de Europa Press a Marta Ortega en el Pro Pádel de Coslada.

-- 21.00 horas. En Lisboa, encuentro de UEFA Champions League entre SL Benfica y el Real Madrid.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

