Agenda Autonómica de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para este martes, 17 de febrero:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un Desayuno Informativo de Fórum Europa. Es presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Four Seasons Hotel (C/ Sevilla, 3).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 12.30 horas: En Bilbao, declaraciones de Unai Sordo, secretario general de CCOO y de Santi Martínez, secretario general de CCOO de Euskadi, con motivo del acto que la central sindical celebrará a puerta cerrada bajo el lema 'Todo empieza contigo, dena zurekin hasten da', con cerca de un millar de delegados y delegadas. Con esta convocatoria, el sindicato quiere dar el pistoletazo de salida al periodo de concentración de elecciones sindicales. Exterior del Teatro Campos Elíseos de Bilbao (Bertendona, 3 bis).

NOTA: A las 12.45 horas, los medios gráficos podrán tomar imágenes de recurso del final del acto.

-- 15.45 horas: En Barcelona, declaraciones de la secretario de Estado de Comercio, Amparo López, antes de reunirse con empresarios catalanes. Foment del Treball (Laietana, 32).

SOCIEDAD

-- 11.30 horas: En El Atazar (Madrid), el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, visita la presa de El Atazar para supervisar los sistemas de seguridad que emplea la empresa pública Canal de Isabel II en estas infraestructuras. Carretera M-133 (40°54'38.8"N). 3°28'08.6"W).

-- 12.00 horas: En Zaragoza, la jefa del SAIH Ebro, Esther Ruiz, hace balance de la avenida en el río Ebro, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Paseo Sagasta, 24-26).

-- 13.00 horas: En Morón de la Frontera (Sevilla), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal del BIEM II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha participado durante las últimas semanas en sus despliegues. Base Aérea de Morón (Carretera de Morón-Sevilla, kilómetro 14).

-- 13.15 horas: En Barcelona, el presidente de la Generalitat Salvador Illa cierra la presentación del 'Informe social de Catalunya 2025' con la consellera Mònica Martínez Bravo, el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, y el jefe de la Oficina del plan piloto para implementar la renta básica universal, Guillem Vidal. Generalitat (Pl. Sant Jaume, 4).

-- 17.25 horas: En Toledo, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Peticiones, Boghdan Rzonca, ofrece declaraciones sobre la visita que una delegación del Parlamento europeo ha realizado al Parque Nacional de Cabañeros. Hotel Eugenia de Montijo (Plaza del Juego de Pelota, 7).

NOTA: Asisten el alcalde de Los Navalucillos, José Ángel Pérez; el de Horcajo de los Montes, Julián Fernández; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el diputado delegado de Contratación y Patrimonio de Toledo, José Eugenio del Castillo.

-- 18.00 horas: En Valencia, la secretaría de Igualdad, Pilar Bernabé, participa en un acto con motivo de la celebración del 'Día para la Igualdad salarial', en la sede del PSPV-PSOE (C/ Hospital, 1).

CULTURA

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la programación de la 63ª Semana de Música Religiosa de Cuenca. Con la intervención de la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia; el director de la SMR, Andoni Sierra; el compositor de la obra encargo de esta edición, Jesús Villa; la diputada de Turismo, Teresa Megía; la vicecosejera de Educación, Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. Oficina de promoción turística de Castilla-la Mancha en Madrid (Gran Vía, 45).

