Espana agencias

Agenda Autonómica de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero

Guardar

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para este martes, 17 de febrero:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un Desayuno Informativo de Fórum Europa. Es presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Four Seasons Hotel (C/ Sevilla, 3).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 12.30 horas: En Bilbao, declaraciones de Unai Sordo, secretario general de CCOO y de Santi Martínez, secretario general de CCOO de Euskadi, con motivo del acto que la central sindical celebrará a puerta cerrada bajo el lema 'Todo empieza contigo, dena zurekin hasten da', con cerca de un millar de delegados y delegadas. Con esta convocatoria, el sindicato quiere dar el pistoletazo de salida al periodo de concentración de elecciones sindicales. Exterior del Teatro Campos Elíseos de Bilbao (Bertendona, 3 bis).

NOTA: A las 12.45 horas, los medios gráficos podrán tomar imágenes de recurso del final del acto.

-- 15.45 horas: En Barcelona, declaraciones de la secretario de Estado de Comercio, Amparo López, antes de reunirse con empresarios catalanes. Foment del Treball (Laietana, 32).

SOCIEDAD

-- 11.30 horas: En El Atazar (Madrid), el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, visita la presa de El Atazar para supervisar los sistemas de seguridad que emplea la empresa pública Canal de Isabel II en estas infraestructuras. Carretera M-133 (40°54'38.8"N). 3°28'08.6"W).

-- 12.00 horas: En Zaragoza, la jefa del SAIH Ebro, Esther Ruiz, hace balance de la avenida en el río Ebro, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Paseo Sagasta, 24-26).

-- 13.00 horas: En Morón de la Frontera (Sevilla), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal del BIEM II de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha participado durante las últimas semanas en sus despliegues. Base Aérea de Morón (Carretera de Morón-Sevilla, kilómetro 14).

-- 13.15 horas: En Barcelona, el presidente de la Generalitat Salvador Illa cierra la presentación del 'Informe social de Catalunya 2025' con la consellera Mònica Martínez Bravo, el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, y el jefe de la Oficina del plan piloto para implementar la renta básica universal, Guillem Vidal. Generalitat (Pl. Sant Jaume, 4).

-- 17.25 horas: En Toledo, el eurodiputado y presidente de la Comisión de Peticiones, Boghdan Rzonca, ofrece declaraciones sobre la visita que una delegación del Parlamento europeo ha realizado al Parque Nacional de Cabañeros. Hotel Eugenia de Montijo (Plaza del Juego de Pelota, 7).

NOTA: Asisten el alcalde de Los Navalucillos, José Ángel Pérez; el de Horcajo de los Montes, Julián Fernández; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el diputado delegado de Contratación y Patrimonio de Toledo, José Eugenio del Castillo.

-- 18.00 horas: En Valencia, la secretaría de Igualdad, Pilar Bernabé, participa en un acto con motivo de la celebración del 'Día para la Igualdad salarial', en la sede del PSPV-PSOE (C/ Hospital, 1).

CULTURA

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación de la programación de la 63ª Semana de Música Religiosa de Cuenca. Con la intervención de la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia; el director de la SMR, Andoni Sierra; el compositor de la obra encargo de esta edición, Jesús Villa; la diputada de Turismo, Teresa Megía; la vicecosejera de Educación, Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. Oficina de promoción turística de Castilla-la Mancha en Madrid (Gran Vía, 45).

(EUROPA PRESS)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dimitrievski frena al Levante y mantiene vivo al Valencia (0-0)

Infobae

Iván Romeo: "Espero consolidarme este año"

Infobae

97-60. El Barça se da un baño de autoestima a costa del Manresa antes de la Copa

Infobae

Segundo relevo de técnico en el Valladolid esta temporada

Infobae

4-0. Trámite para el Arsenal hacia octavos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027