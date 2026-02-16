Yildiz, renovación y estreno en Turquía

Tomás Frutos

Roma, 16 feb (EFE).- Kenan Yildiz renovó hace apenas unos días su contrato con la 'Juve' hasta 2030. Es ya la referencia confirmada del club, el jugador por el que ha apostado para el futuro, para intentar regresar más alto. Lo celebrará el atacante turco con un reto enorme por partida doble: el de devolver a la 'Vecchia Signora' a octavos de final cuatro años después y el de hacerlo jugando por vez primera en Turquía a nivel de clubes.

Nacido en Ratisbona (Alemania), hijo de madre alemana y padre turco, representa a la selección otomana. Con esa camiseta ha visitado varias veces el país, pero nunca lo ha hecho a nivel de clubes. Siempre que ha viajado allí ha contado con el apoyo de su gente. Ahora, por primera vez, vivirá como visitante el conocido como infierno turco, en el estadio del Galatasaray, en la ciudad de Estambul.

Lo hará con un papel protagonista y como máxima amenaza del combinado de Luciano Spalletti. Partiendo desde banda izquierda, a pie cambiado, acumula en lo que va de campaña ocho goles y cuatro asistencias en Serie A, además de una diana y otros tres pases de gol en 'Champions'.

En dos temporadas y media con el primer equipo, ya ha disputado 117 partidos, ha marcado 25 goles y repartido 19 asistencias. Debutó con Massimiliano Allegri en el primer equipo y se convirtió en fijo en el once de todos los entrenadores que tuvo después, desde Thiago Motta hasta Luciano Spalletti pasando por Igor Tudor.

Su impacto es total desde su llegada al primer equipo turinés y, además de heredar el '10' de una leyenda como Alessandro Del Piero, con el que constantemente es comparado en Turín, se convirtió el 20 de septiembre de 2025, en un partido de Serie A contra el Verona, en el jugador más joven de la historia del club en llevar el brazalete de capitán.

El sentimiento juventino ya eligió hace tiempo a su 'nuevo Del Piero'. Pero no fue hasta el 17 de septiembre de 2024 cuando los pocos incrédulos disiparon sus dudas con Yildiz. Porque lo que sucedió ese día, ante el PSV, no fue para menos. El delantero turco emuló un tanto de Alessandro Del Piero ante el Dortmund con 20 años de diferencia. Idéntico.

El mismo gol con el que 'Pinturicchio', como así se apodaba entonces a Del Piero, se convirtió en el goleador más joven del club italiano en la máxima competición continental, 20 años y 308 días.

Aguantó su marca casi 20 años, hasta que apareció en escena una joven perla turca nacida en 2005 que ahora, clamor mediante de la afición, lleva su '10' a la espalda. Y con 19 años y 136 días superó el récord de su maestro con un tanto casi a modo de homenaje. Se presentó de manera inmejorable en Europa, con el primer gol de la reformada Liga de Campeones.

La última vez que la 'Juve' disputó los octavos de final de la máxima competición continental fue en marzo de 2022, todavía con el formato antiguo.

Se midió al Villarreal, sufrió una goleada tremenda en La Cerámica (0-3) y fue incapaz de pasar del empate en Turín (2-2), por lo que cayó eliminada antes de lo previsto.

Hay que remontarse unos años más para ubicar la última vez de la 'Signora' en cuartos. Fue en 2019, ante el Ajax. Empató la ida (1-1) fuera y perdió la vuelta en casa (1-2).

Ahora, con Yildiz en el campo como referente, la 'Juve' tiene motivos para creer en la vuelta, al menos, a octavos de final. Necesita una gran actuación de su nuevo Del Piero en Turquía, un país en el que jugará por vez primera con la afición en contra. EFE