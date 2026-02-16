Espana agencias

Wembanyama, Edwards y Kawhi Leonard defienden el nuevo formato del 'All-Star' NBA

Guardar

Inglewood (EE.UU.), 15 feb (EFE).- El francés Victor Wembanyama y los estadounidenses Devin Booker y Kawhi Leonard elogiaron este domingo el nuevo formato del 'All Star' NBA, convertido en una suerte de mini-mundial con dos equipos de astros estadounidenses contra el resto del mundo.

"Fue una exhibición de baloncesto bastante buena. Mejor que el año pasado, en mi opinión. Fue divertido", manifestó el pívot de San Antonio Spurs, quien lideró el conjunto Mundo, durante una rueda de prensa

El alero de los Clippers, del equipo Barras, también disfrutó de este nuevo formato, aunque su principal deseo es que los aficionados hayan disfrutado de la experiencia.

"Fue competitivo. Lo que sea que sientan los aficionados, es para ellos. Es para que lo disfruten y para que nosotros también salgamos a competir y a divertirnos. Si el formato nos permite jugar bien, entonces podríamos seguir adelante", agregó.

El jugador de los Phoenix Suns, sede de la próxima edición del 'All-Star', alabó los esfuerzos de la NBA. "Hoy pudimos entrar y activarnos como es debido. Creo que eso fue fundamental. Creo que todos los equipos querían ganar", sentenció.

El conjunto Estrellas, que agrupaba a jóvenes talentos de la NBA estadounidenses, se impuso por 47-21 al equipo Barras, integrado por leyendas como LeBron James.

El choque se concibió en una especie de mini-mundial, en el que el orgullo estadounidense midió sus fuerzas frente al talento internacional, una innovadora apuesta con la que la NBA busca revivir uno de los mayores activos financieros de la franquicia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Proponen un sistema de alerta temprana ante riesgos por lluvias como el de Grazalema

Infobae

El psicólogo Victor Amat enseña a librarse de los 'malos' en la era del narcisismo

Infobae

Mejora la situación de los ríos de la cuenca del Duero, aún con 63 avisos por las crecidas

Infobae

Roberto Bolaño, el escritor al que la muerte dejó sin el Nobel

Infobae

Europa se subirá al tren de las técnicas genómicas para tener cultivos más resistentes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid