Wembanyama, Edwards y Kawhi Leonard defienden el nuevo formato del 'All-Star' NBA

Inglewood (EE.UU.), 15 feb (EFE).- El francés Victor Wembanyama y los estadounidenses Devin Booker y Kawhi Leonard elogiaron este domingo el nuevo formato del 'All Star' NBA, convertido en una suerte de mini-mundial con dos equipos de astros estadounidenses contra el resto del mundo.

"Fue una exhibición de baloncesto bastante buena. Mejor que el año pasado, en mi opinión. Fue divertido", manifestó el pívot de San Antonio Spurs, quien lideró el conjunto Mundo, durante una rueda de prensa

El alero de los Clippers, del equipo Barras, también disfrutó de este nuevo formato, aunque su principal deseo es que los aficionados hayan disfrutado de la experiencia.

"Fue competitivo. Lo que sea que sientan los aficionados, es para ellos. Es para que lo disfruten y para que nosotros también salgamos a competir y a divertirnos. Si el formato nos permite jugar bien, entonces podríamos seguir adelante", agregó.

El jugador de los Phoenix Suns, sede de la próxima edición del 'All-Star', alabó los esfuerzos de la NBA. "Hoy pudimos entrar y activarnos como es debido. Creo que eso fue fundamental. Creo que todos los equipos querían ganar", sentenció.

El conjunto Estrellas, que agrupaba a jóvenes talentos de la NBA estadounidenses, se impuso por 47-21 al equipo Barras, integrado por leyendas como LeBron James.

El choque se concibió en una especie de mini-mundial, en el que el orgullo estadounidense midió sus fuerzas frente al talento internacional, una innovadora apuesta con la que la NBA busca revivir uno de los mayores activos financieros de la franquicia. EFE