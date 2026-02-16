Espana agencias

Vivian entrena con el grupo de suplentes; Nico Williams, al margen

Bilbao, 16 feb (EFE).- La plantilla del Athletic Club ha empezado a preparar el partido del próximo viernes en San Mamés frente al Elche con Dani Vivian trabajando en el exterior con los que fueron suplentes el domingo en Oviedo, en una sesión grupal en la que no participó Nico Williams.

El extremo internacional fue baja de última hora en el encuentro del Carlos Tartiere al resentirse de la pubalgia que le afecta de manera más aguda desde el pasado septiembre y sobre la que su hermano Iñaki comentó tras el partido frente al Oviedo que Nico había dado "dos o tres pasos atrás" en los últimos días.

A la espera de la evolución del delantero y de Vivian también es duda de cara al encuentro frente al Elche Mikel Jauregizar. El centrocampista tuvo que ser sustituido con problemas físicos nada más marcar el gol del empate en el Tartiere y este lunes se somete a pruebas médicas que determinarán el alcance de la lesión.

En una jornada de recuperación para los titulares tampoco se ha visto en el exterior a Alex Berenguer. El navarro volvió a ser infiltrado la pasada semana para mitigar el dolor que le provoca una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho y que le ha hecho perderse los cuatro últimos partidos.

La plantilla rojiblanca disfrutará mañana martes de jornada de descanso y afinará su puesta a punto para el partido contra el Elche con dos sesiones más, el miércoles a partir de las 11.00 y el jueves desde las 18.00 horas después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde. EFE

